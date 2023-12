"Panettone solidale" a sostegno del Cirs di Messina. Numeri record per la terza edizione di "Insieme è più buono"

E' giunta appena alla terza edizione ma i numeri dell'iniziativa del CIRS Messina "Panettone solidale - Insieme è più buono" sono già da record. E lo sono grazie all'adesione di aziende del settore dolciario e della ristorazione, anche delle province di Catania e Palermo, che hanno voluto rispondere all'invito di realizzare e donare i loro dolci natalizi per una giusta causa. Ieri pomeriggio nella sede del CIRS sono stati resi noti i numeri e presentati gli artefici di questo grande successo che porterà linfa vitale nelle casse della casa famiglia presieduta da Maria Celeste Celi.

Una rete solidale che si allarga sempre di più con 19 tra chef, pastry e bakery chef, ma anche l’IIS Antonello e l’ITS Albatros, che donano i panettoni di loro produzione. I dolci natalizi sono destinati ad aziende che vogliono fare un regalo dall’importante valore sociale ai loro dipendenti, o ai privati. 600 panettoni sono già stati ordinati, ma probabilmente la cifra è destinata a crescere.

La campagna natalizia “Insieme è più buono”, giunta alla III edizione, nasce per supportare i progetti di formazione e avviamento al lavoro delle ospiti delle strutture gestite dall’ente, donne vittime di violenza o in momentaneo stato di disagio socio economico.

Per l’edizione 2023 l’iniziativa ha assunto uno spessore regionale coinvolgendo professionisti da varie parti della Sicilia. Alcuni hanno realizzato o messo a disposizione prodotti diversi dai panettoni, pur di far parte di questo circolo virtuoso attorno al Cirs.

Da Taormina hanno dato la loro adesione lo chef Pietro D’Agostino, una stella Michelin ristorante La Capinera di Taormina e lo chef Dionisio Randazzo del ristorante Nunziatina, con le sue casette di pan di zenzero, pensate per i più piccoli, e la pasticceria Ciccio Parisi di Roccalumera. Altri due chef stellati hanno aderito, si tratta dello chef Nino Ferreri, una stella Michelin del Ristorante Limu di Bagheria, che ha prodotto dei biscotti e lo chef Giuseppe Raciti, una stella Michelin del Ristorante Zash di Riposto. Per brindare durante le festività natalizie, con un occhio alla solidarietà, anche le bollicine e l’idromiele della Tenuta Rasocolmo, che ha donato le due etichette da abbinare ai panettoni o da acquistare singolarmente. I prodotti donati vengono confezionati nella sede del Cirs in eleganti scatole decorate, e personalizzati. Per questa edizione è stata scelta una scatola a forma di casa, che rievoca la casa famiglia che il Cirs gestisce, simbolo dell’impegno quotidiano a favore di donne e bambini in difficoltà.

Dallo scorso anno, inoltre, il Cirs ha avviato con successo una sua produzione di panettoni a cui hanno partecipato attivamente le giovani donne ospiti nelle strutture d’accoglienza, seguite dal tutor-chef Gianfranco De Salvo. I panettoni firmati Cirs verranno venduti insieme a quelli degli altri produttori che hanno donato i propri. Per questa edizione lo chef Pietro D’Agostino ha ospitato le ragazze della casa famiglia nel laboratorio di Taormina per insegnare loro la ricetta del suo panettone stellato.

Durante la presentazione alla stampa sono state assegnate ai partner del progetto le “Stelle della solidarietà Cirs”, come riconoscimento per la sensibilità mostrata verso l’attività postata avanti dal Cirs a Messina fin dal 1957.

Le “stelle della solidarietà” che hanno donato panettoni ed altri prodotti al Cirs

IIS Antonello

ITS Albatros

Pietro D’Agostino- chef

Dionisio Randazzo- chef

Paolo Romeo- chef

Lillo Freni – pastry chef Pasticceria Freni

Lillo Vinci – pastry chef Pasticceria Vinci

Daniele Bonansinga – pastry chef Pasticceria Panebianco Principe

Nino Parisi- pastry chef Pasticceria Parisi

Natale Laganà- bakery chef Panificio Laganà 1968

Carmelo Patti – bakery chef Panificio Le tre sorelle

Francesco Arena- bakery chef Panificio Arena

Francesco Furnari – bakery chef Panificio Furnari

Matteo La Spada- pizza chef Ristorente- pizzeria L’Orso

Giuseppe Raciti- chef

Nino Ferreri- chef

Pietro Di Noto – pastry chef e maestro gelatiere

Tenuta Rasocolmo

Le aziende che hanno acquistato i panettoni

Comet srl

Gruppo Caronte & Tourist

Despar Gruppo Fiorino

Gugliandolo petroli

Mensa di S. Antonio

Camera di Commercio

Bernava Spa

Centro Estetico Il Sole e La Luna