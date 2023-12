Messina, celebrata la chiusura della stagione 2023 delle Guide turistiche e crocieristiche

Una serata all’insegna del divertimento, per celebrare la chiusura della stagione 2023 segnata dalla grande ripresa dopo l’emergenza Covid quella organizzata al Centro multiculturale Officina dal Comitato organizzativo delle Guide turistiche e crocieristiche di Messina coordinato da Giovanna Fasano. Da Marzo a dicembre sono stati circa 200 i servizi forniti ai crocieristi o ai vari gruppi di visitatori da parte delle guide, oltre ricca proposta di Walking tour tematici per le vie della città. E’ soddisfatta Fasano, che a nome delle altre colleghe del Comitato (Charlie Mistretta, Cinzia Ciavirella, Alessandra Ferrara, Grazia Occhino e Claudia Santamaria) ha tracciato un breve bilancio del 2023, spiegando che ai viaggiatori piace la nostra narrazione e il modo in cui li guidiamo alla scoperta delle bellezze della nostra città.

“Viaggiare è un diritto di tutti e tutti devono essere messi nelle condizioni di farlo nel migliore dei modi” ha spiegato, ribandendo l’alta specificità del profilo professionale di guida turistica legato al superamento di un esame di abilitazione “molto complesso”, che nel bagaglio di competenze annovera anche quelle di primo soccorso. Un nuovo modo di concepire l’esperienza del viaggio quello proposto dal Comitato, “orientato alla promozione del territorio non più legato a clichè culturali”, ha aggiunto Fasano; la serata è stata occasione per tutte le guide presenti, per avviare la programmazione del nuovo anno. La festa, animata da Giuseppe Fasano - tra i responsabili del Club magico messinese, che riunisce gli appassionati di magia e illusionismo - è stata preceduta da un momento culturale alla Factory di Linda Schipani.