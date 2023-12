"Scatti sul passato", il cartone animato realizzato nelle scuole ambientato al villaggio Annunziata di Messina

Un cartone animato realizzato fin dalla base da studentesse e studenti di alcuni istituti scolastici cittadini è stato presentato, nel Teatro Annibale Maria di Francia, dagli organizzatori di un evento che, per la sua unicità, non solo è unico ma ha già riscosso un successo talmente grande che a breve sarà visionabile sui principali canali social.

Grande partecipazione, ieri, per la chiusura del progetto "Carton School" concretizzarosi grazie ad una rete di scuole di cui è capofila l’Istituto superiore "La Farina-Basile", diretto dalla prof. Caterina Celesti, composta dal Liceo "Felice Bisazza", diretto dalla prof. Giovanna Messina, e dal Comprensivo "Elio Vittorini", guidato dal prof. Giovanni Maisano.

Rete di scuole, tutte messinesi, risultate vincitrici del bando CIPS Cinema e Immagini Per la Scuola 2022, azione C, Visioni FuoriLuogo, con il sostegno di MIC (Ministero della Cultura) e MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) che hanno così reso possibile a decine di studentesse e studenti della Secondaria di Primo e Secondo grado di lavorare insieme per vivere un'esperienza straordinaria.

Il cartone animato “Scatti sul passato”, della durata di circa 10 minuti, è stato infatti realizzato da studentesse e studenti partecipanti al progetto “Il disegno animato a scuola”, con la collaborazione della "Cartoon School" e di "Terremoti di carta". Presente all'evento anche il responsabile scientifico Giuseppe Ministeri.

Il progetto “Il disegno animato a scuola”, si è svolto nello scorso mese di ottobre nei locali del Liceo Artistico Basile dove gli studenti di tutte le scuole aderenti al progetto oordinato dalla prof. Michela De Domenico hanno lavorato gomito a gomito con professionisti del settore. L'iniziativa ha inteso promuovere tra gli studenti la conoscenza del cinema d’animazione e lo sviluppo di competenze professionali relative al disegno animato e alle tecniche di realizzazione in tutte le sue fasi, attraverso attività di formazione divise in tre moduli: la "Sceneggiatura per l'animazione", con esperti Nancy Antonazzo e Silvia Messina (Terremoti di Carta), tutor Bianca Cordovani; la "Bibbia dell'animazione", con esperta la prof. Michela De Domenico e tutor il prof. Nino Tinuzzo; "A Scuola di Cartoon" con esperti Mirko Fabbreschi e Franco Bianco (Cartoon School) e tutor la prof. Marilù Federico.

L’obiettivo finale è stata la realizzazione, da parte di studentesse e studenti, di un cortometraggio di animazione dal titolo “Scatti sul passato”. La storia narrata è un viaggio onirico tra passato e presente ambientato al villaggio Annunziata, a Messina, in cui hanno sede le scuole vincitrici del progetto, una zona periferica ad alto rischio di dispersione scolastica, un tempo area agricola ricca di terrazzamenti di agrumi, sede di filande, casolari e fabbriche di ceramica, dove hanno vissuto importanti personaggi come Santa Eustochia, Laura Gonzenbach e Maria Costa e dove oggi è presente uno dei più grandi musei del sud Italia, il MuMe. E proprio il personaggio della poetessa Maria Costa, che prende vita uscendo da una delle pensiline del progetto Distrart, è uno dei protagonisti nel cortometraggio.

L’evento che si è tenuto al Teatro "Annibale Maria di Francia" è stata una festa coordinata da Mirko Fabbreschi, della Cartoon School, che ha coinvolto tutti coloro che hanno lavorato al progetto e ha visto proiettati assieme al cartone animato, i backstages realizzati da Laura Salamone durante la lavorazione.