Milazzo, al via il progetto "Gentilezza" per accogliere in maniera più umana chi varca la soglia dell’ospedale

Si chiama progetto “Gentilezza” ed ha lo scopo di accogliere in maniera meno fredda e più umana chi varca la soglia dell’ospedale. L’iniziativa è stata inaugurata all’ospedale Fogliani di Milazzo e nasce da un protocollo tra Asp e Rotary club. Un progetto che vuole dare maggiore concretezza al rapporto tra istituzioni e cittadino, come? Dando spazio ad alcuni artisti, di esporre all’ingresso del nosocomio mamertino una serie di loro opere pittoriche, alcune delle quali dipinte proprio da medici con la passione per l’arte. “Questo protocollo tra Rotary e Asp parte da lontano, dalla voglia di umanizzare un ambiente freddo come può essere un ospedale” ha dichiarato il direttore sanitario del Fogliani Giuseppe Cocuzza che ha espresso tutto il suo favore nei confronti di questa iniziativa che, sebbene rivolta all’utenza che ovviamente si reca in ospedale per problemi salute, ha un ruolo ben definito quasi a voler diffondere speranza attraverso la bellezza dell’arte. Dall’iniziale quadro dipinto sulla grande parete all’ingresso dell’ospedale, si è proseguito con tutta una serie di quadri più piccoli ma ugualmente d’impatto, sparsi per i corridoi vicini, da quello che porta al pronto soccorso a quello esattamente di fronte, corrispondente all’area gessi. Il presidente Lucio Castellaneta ha voluto poi ringraziare anche il dottor Antonio Pontoriero per essere stato l’ideatore e il fautore di tale iniziativa, su cui tutto il club conta di poter trovare riscontro da parte dell’utenza.