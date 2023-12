Messina si illumina per Natale, l'accensione degli alberi e delle luminarie FOTO | VIDEO

I riti dell’Immacolata hanno aperto le festività natalizie: in mattinata il tradizionale omaggio floreale all’Immacolata di marmo dietro piazza Duomo e la messa nella chiesa del viale Boccetta. Nel pomeriggio l'antichissima processione del simulacro per le vie limitrofe.

Alle 17 di oggi a Messina è iniziato il periodo natalizio. Come tradizione recente vuole è stato il primo cittadino Federico Basile ad accendere il primo albero in piazza dando il via al lungo programma di attività messe in campo, in particolare, quest’anno. Federico Basile, insieme alla giunta e ai vertici delle Partecipate, ha dato ufficialmente il via alle iniziative che rientrano nel programma degli eventi “Natale a Messina 2023”, con l’accensione dell’albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca, che ha visto anche l’esibizione musicale del coro “Note Colorate” diretto dal maestro Giovanni Mundo. A seguire ecco l'accensione dell’albero a piazza Unione Europea, addobbato con le tradizionali piantine di stelle di Natale e con giochi di luce e acqua.



Da qui, i rappresentanti dell’amministrazione Basile hanno proseguito in via Garibaldi, direzione nord, per accendere il terzo albero di Natale, al Teatro Vittorio Emanuele. Il tour è andato avanti in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Tommaso Cannizzaro, dove è stato acceso l’albero posizionato di fronte all’Università. Poi è toccato a piazza Lo Sardo, anche qui per l’accensione dell’albero, per poi ripercorrere la Cesare Battisti (passando da Largo Seggiola) per giungere sino a piazza Cairoli, dove la tradizionale passeggiata degli amministratori per l’accensione degli alberi si sta concludendo con l’abete addobbato nel cuore della città e dove è stato allestito un villaggio dei regali e del cibo.

Quest’anno sono oltre 50 gli alberi collocati in centro e nei villaggi, con il supporto della Messinaservizi che ha curato anche gli allestimenti delle piazze scelte.

Tra le novità del Natale di quest’anno, le vie Cicerone, Laudamo e Malvagna, adornate da particolari luminarie che riportano frasi di artisti e personaggi storici con cui viene ricordata la città dello Stretto.