Messina, "Natale in periferia": allestito un mercatino nella parrocchia Santa Maria di Gesù a Ritiro

Prenderà il via questa sera alle 19, con l’inaugurazione del Mercatino di Natale nella parrocchia Santa Maria di Gesù a Ritiro a cura del gruppo “San Giuseppe” la seconda edizione di “Natale insieme in periferia”, il cartellone di eventi natalizi promosso da Cisl Messina, con il patrocinio del Comune di Messina e la quinta Municipalità presieduta da Raffaele Verso, in sinergia con la parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro e il Centro sportivo italiano Giovanni 23mo. Nove appuntamenti - da oggi fino al 7 gennaio - che vedranno coinvolti la comunità di Ritiro e quanti, fra cittadine e cittadini, desiderano vivere uno spazio di prossimità all’insegna della cultura, della spiritualità e dello sport. Una sinergia che “continua a dare i suoi frutti” ha dichiarato il segretario generale della Cisl Nino Alibrandi che dopo il grande successo dello scorso anno, ha ribadito la volontà di rafforzare la rete interistituzionale coinvolgendo sempre di più associazioni e commercianti. Un’iniziativa di prossimità capace di annullare i confini topografici fra centro e periferia, in nome del grande spirito di aggregazione che caratterizza tutte le iniziative: fra i luoghi che ospiteranno gli eventi, il centro sportivo Giovanni 23mo è quello che più degli altri simboleggia la rinascita di un quartiere che spesso si trova a fare i conti con vari disagi sociali, ha ribadito il presidente della struttura Santino Smedile. In questo dialogo a più voci un ruolo importante è rivestito dalla parrocchia guidata da don Roberto Romeo, promotore di una rinascita spirituale della comunità, soprattutto di bambini e giovani che, ha detto “desiderano sentirsi parte attiva nel percorso di riscatto sociale e culturale”. Giorno 20 alle 18, si terrà in parrocchia una tombolata per i ragazzi disabili, accompagnati dai volontari dell’Accir, mentre venerdì 22 alle 21, i giovani liceali e universitari si ritroveranno nell’auditorium parrocchiale “Martiri Copti” per la festa “Disco Xmas”. Giovedì 28 dicembre, torna per il secondo anno al centro sportivo l’evento “Un Ritiro in festa per Natale” - con giochi, musica e animazione per grandi e piccoli - e venerdì 29 alle 19 spazio nella chiesa S. Maria di Gesù al concerto per pianoforte e violino del duo Simona Vita e Viola Adamova. Gran finale il 6 gennaio alle 11 con il tradizionale appuntamento con La calza della Befana al Giovanni 23mo, mentre il 7 alle 19 si terrà in parrocchia la cerimonia di premiazione del concorso “Il presepe più bello” con il sorteggio e l’assegnazione dei premi.