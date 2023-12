Messina, la trattoria del Marinaio festeggia i primi 10 anni. Un pilastro solido e credibile della ristorazione locale

Dieci anni fa, sull'orizzonte culinario di Messina, si affacciava una piccola trattoria gestita dalla famiglia Andreacchio: la trattoria del Marinaio. Quello che all'inizio era un progetto ambizioso, oggi rappresenta un pilastro solido e credibile della ristorazione locale.

Guidata inizialmente dallo chef Antonio Andreacchio, insieme alla moglie Caterina e alla figlia Carlotta con il marito Emanuele, la trattoria ha saputo crescere grazie a una combinazione di passione e determinazione. Nel corso degli anni, il testimone è passato a Carlotta ed Emanuele, una coppia che ha saputo cogliere l'importanza di rimanere al passo coi tempi e innovare la proposta culinaria.

Carlotta, oltre a dedicarsi anima e corpo alla gestione del locale, ha dimostrato una leadership eccezionale. Dal 2020 ricopre il ruolo di presidente provinciale del gruppo donne imprenditrici Fipe. Nel 2022 ha intrapreso l'esperienza di docente di cucina al Cirs istruzione Messina, mentre nel 2023 è stata eletta tesoriera dell'associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina, nonché lady chef provinciale e delegata provinciale dalla Federazione Italiana Cuochi.

La Trattoria del Marinaio non ha mai tradito la sua identità culinaria. Il menu degustazione, ricco di piatti tipici della tradizione e di deliziose novità, è rimasto un punto fermo. Nel 2020, durante la pandemia, Carlotta ha sfruttato la sosta forzata per creare la nuova sala "Sky and Sand", che offre una vista sullo Stretto di Messina. Inoltre, ha introdotto un menu alla carta con piatti innovativi e ampliato la selezione di vini, puntando principalmente su referenze siciliane con tocchi provenienti da tutto il territorio nazionale.

"È un onore celebrare questo decennale", afferma con orgoglio Carlotta Andreacchio. Ringrazio la mia famiglia, i collaboratori che hanno contribuito alla crescita dell'azienda, e i clienti che ci sostengono. È grazie a loro se oggi festeggiamo questo meraviglioso traguardo".