A Messina torna “Natale insieme in Periferia”, ecco il cartellone degli eventi

Il mercatino di Natale, la tombolata, la festa disco e, naturalmente, gli appuntamenti religiosi. Torna “Natale insieme in Periferia”, il cartellone di iniziative voluto da Cisl Messina, dal CSI e dalla Parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune giunto alla seconda edizione.

Il programma è stato svelato questa mattina nel corso della presentazione avvenuta nella sede del Centro Sportivo Italiano “Giovanni XXIII” alla presenza del segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, del presidente del Csi Messina Santino Smedile, del presidente della V Municipalità Raffaele Verso e del parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Roberto Romeo.

«Si è creata una sinergia importante con la Parrocchia e con la Cisl – ha detto Santino Smedile - questa struttura sportiva è un fiore all'occhiello di questo quartiere, abbiamo fatto tanti sacrifici per renderla fruibile alla cittadinanza e nel periodo di Natale la mettiamo a disposizione del quartiere per una serie di eventi dei quali il territorio ha bisogno. Questa è una periferia difficile e, quindi, iniziative come queste sarebbe il caso di averle durante tutto l'anno e non solo nel periodo di Natale».



«È una sinergia che sta dando frutti importanti – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi - il secondo cartellone di Natale in periferia a Ritiro sarà un cartellone pieno di eventi che terranno animato il quartiere nel mese di dicembre e sono felice e soddisfatto che, oltre le associazioni che l'anno scorso hanno partecipato e che quest'anno daranno un contributo agli eventi, ci sia stata una maggiore sinergia con il Comune e con il Quartiere che quest'anno sono parte integrante del cartellone. È un grande segno di vicinanza al quartiere ma soprattutto un grande segno che la sinergia funziona».

«Già lo scorso anno abbiamo vissuto questa esperienza di condivisione e di collaborazione con la Cisl e con il CSI – ha detto padre Roberto Romeo - cerchiamo di fare qualcosa per rilanciare questo quartiere, per animarlo e motivarlo nell'azione sociale. È un cartellone ricco con le tradizionali celebrazioni ma anche con tante attività a favore di bambini, giovani ed anziani. tutto questo ci dice di un quartiere che vive, che vuole dire qualcosa alla città. Sono tanti anche i giovani coinvolti che, in questa zona, aspettano solo di essere sollecitati per poter far qualcosa e noi stiamo tentando di fare la nostra parte».

«Crediamo fortemente che questa sinergia possa portare risultati, non solo a Natale. Si è visto anche con l’azione portata avanti per Villa De Gregorio», ha aggiunto il presidente della V Circoscrizione, Raffaele Verso.

Sono diverse, inoltre, le attività commerciali della zona che hanno anticipato come in occasione delle iniziative metteranno a disposizione i loro prodotti in maniera del tutto volontaria e gratuita.

Il primo appuntamento sarà per giovedì prossimo, alle 19, con l’inaugurazione del “mercatino di Natale” a cura del gruppo “San Giuseppe” presso la Parrocchia di Santa Maria di Gesù di Ritiro. Quindi, il 20 dicembre alle 18, la Tombolata con i ragazzi affetti da disabilità accompagnati dai volontari dell’ACCIR. Venerdì 22 dicembre la festa dei giovani liceali e universitari “Disco Xmas” nell’auditorium Martiri Copti della Parrocchia.

Il giorno di Natale l’appuntamento è doppio: alle 8 e alle 10 si terrà la celebrazione Eucaristica.

Giovedì 28 dicembre, dalle 16, invece, scatterà il momento del divertimento per bambini, giovani ed anziani con la seconda edizione di “Un Ritiro in festa per Natale”, pomeriggio di musica e divertimento al Centro Sportivo Giovanni XXIII. Il giorno dopo, il 29 dicembre, musica dal vivo con il concerto del duo Vita Adamova nella Parrocchia di S. Maria del Gesù a cura della V Municipalità.

Il 31 dicembre, invece, alle 19, l’Adorazione Eucaristica e il “Te Deum” di ringraziamento.

A gennaio è rinnovato l’appuntamento con la calza della Befana che lo scorso anno ha reso felici tanti bambini. Alle 11 la signora con la scopa atterrerà al Centro Sportivo Giovanni XXIII. La conclusione delle iniziative avverrà domenica 7 gennaio, alle 19, con la premiazione del concorso “Il presepe più bello” e l’estrazione dei premi del sorteggio natalizio parrocchiale.