"Ci sono anch'io" fa tappa a Roccalumera. Nella puntata odierna si racconta la comunità parrocchiale Santa Maria della Catena

"Ci sono anch’io", la trasmissione condotta da Rachele Gerace, approda oggi in provincia a Roccalumera, comune della riviera ionica, dove convivono tradizione e innovazione. A raccontarsi la comunità parrocchiale Santa Maria della Catena guidata da don Salvatore Arcoraci. Insieme a lui visiteremo la chiesa mariana che custodisce un culto storico importantissimo e la chiesetta del SS. Crocifisso, nella parte vecchia del paese, quella che si collegava all’antica via del Dromo. Conosceremo le attività che coinvolgono grandi e piccoli, questi ultimi con l’aiuto del giovane animatore Francesco Maisano, l’attività del coro polifonico e l’impegno sociale con il mondo dell’associazionismo (Croce rossa, Caritas e club service). Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene - vi aspetta oggi, come ogni sabato, alle 15.15 circa su Rtp e GazzettadelSud.it.