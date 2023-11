Hermes Milazzo Onlus, attestati agli studenti che partecipano alla vita dell'associazione

Continua l’impegno dell’associazione Hermes Milazzo Onlus a favore di più di 200 famiglie del comprensorio, a cui vengono distribuiti, due volte al mese, generi di prima necessità. In occasione della consegna degli attestati agli studenti partecipanti ad alcune attività dell’associazione si esprime ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti, a tutti gli alunni ed alle loro famiglie la gratitudine per contribuire sempre attivamente a diffondere la cultura della solidarietà, del dono e del volontariato.

Una iniziativa accolta bene dai ragazzi, che hanno avuto modo di cimentarsi in un’esperienza completamente nuova. “Ringraziamo l’associazione per averci dato modo di contribuire all’iniziativa e operare per il bene comune della società. Il vero altruismo si manifesta con azioni semplici. Ci teniamo dunque – continuano – a lanciare il nostro messaggio di stima e ammirazione nei confronti di tutti i volontari che ogni giorno si impegnano per la concretizzazione dei propri ideali e che sfruttano ogni momento libero per dedicarsi alla vita sociale della comunità aiutando coloro, e a Milazzo sono davvero tanti, che si trovano in una situazione di grande difficoltà».