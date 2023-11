Messina, l’Ateneo alle urne per il dopo Cuzzocrea

Il pronostico è di quelli facili, di quelli che un centro scommesse nemmeno quoterebbe: è molto improbabile che dal voto di oggi emerga il nuovo rettore dell’Università di Messina. Ma la chiamata alle urne per il primo turno elettorale (si vota dalle 8 alle 20) è importante per più motivi. Il primo: la comunità accademica non vede l’ora di mettersi alle spalle l’ennesima bufera e le elezioni sono un buon modo di cominciare (seppur non è detto che sia sufficiente). Secondo: sebbene sia quasi scontato che servirà almeno il secondo turno (lunedì 27 novembre), se non il ballottaggio (giovedì 1° dicembre), per conoscere il nome del docente che indosserà l’ermellino, c’è molta attenzione sui numeri che verranno fuori dalle urne, sull’entità dei distacchi tra i candidati e anche sull’ordine d’arrivo degli stessi, perché da questi dettagli – che dettagli non sono – si potrà ricavare una lettura meglio decodificata di ciò che accadrà da qui all’esito finale.

