Messina, la pizza fritta di Enzo Piedimonte ottiene la prima certificazione in Sicilia dell'associazione verace napoletana

Enzo Piedimonte, rinomato pizzaiolo napoletano stabilitosi a Messina, continua a conquistare il palcoscenico gastronomico nazionale. Dopo aver ricevuto importanti riconoscimenti, come l'inclusione nella Guida del Gambero Rosso e un posto di prestigio nella classifica dei Top 50 di Luciano Pignataro, oltre alle frequenti apparizioni televisive su Rai e Sky e al ruolo di responsabile dell'area food di Casa Sanremo , ha raggiunto un nuovo traguardo di eccellenza.

La sua pizzeria "Piedimonte 1.0," affacciata sul mare di Rodia, è stata insignita della prima certificazione ufficiale in Sicilia per la pizza fritta, conferita dall'associazione verace pizza napoletana (AVPN).

"Da anni mi dedico alla promozione della Vera Pizza Napoletana, e dopo tanti successi era necessario tutelare un'altra eccellenza della cucina partenopea: la Pizza Fritta. Ho voluto verificare che la mia Pizza Fritta seguisse i dettami del disciplinare, garantendo ingredienti autentici, una stesura e chiusura tipici e una frittura conforme alle tradizioni, senza spazio per interpretazioni libere sempre più diffuse".

Grazie alla collaborazione tra Enzo Piedimonte e l'AVPN, che ha sviluppato un disciplinare internazionale per la Pizza Fritta in sinergia con il dipartimento di agraria dell'Università di Napoli Federico II, la certificazione sarà presente in tutti gli Street Food in cui parteciperà "Piedimonte 1,0". Questo marchio attesta che la prelibata specialità segue con precisione le linee guida, offrendo ai clienti un'esperienza autentica e di alta qualità.

Con questa certificazione, Enzo Piedimonte si conferma non solo come maestro della pizza, ma anche come custode delle tradizioni culinarie napoletane, annunciando con entusiasmo l'introduzione di un nuovo menu dedicato esclusivamente alle pizze fritte.