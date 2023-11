I cigni reali in provincia di Messina dopo 17 anni

Diciassette anni dopo nuovo straordinario avvistamento di un gruppo di Cigni reali nel comprensorio tirrenico. Stavolta la specie - che raramente arriva in Sicilia per passare l'inverno - è stata notata nello specchio d’acqua di Croce di Mare. «Una presenza importante per la nostra zona - ha detto il biologo Carmelo Isgrò che ha evidenziato che un altro esemplare in difficoltà è stato avvistato a Torregrotta sempre a pochi metri dalla battigia».

