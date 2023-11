Messina, i carabinieri celebrano la patrona Maria Virgo Fidelis

I Carabinieri del Comando Interregionale "Culqualber" hanno festeggiato la loro Patrona, Maria Virgo Fidelis, in occasione dell'82° Anniversario della battaglia di Culqualber. La giornata ha preso il via nella caserma "A. Bonsignore" con il Generale di Corpo d'Armata Giovanni Truglio, Comandante del Comando Interregionale, che ha deposto una corona di alloro al monumento commemorativo dei Caduti dell'Arma.

Successivamente, nel Duomo di Messina, si è svolta una solenne celebrazione presieduta dall'Arcivescovo Giovanni Accolla. Presenti anche autorità militari e civili, tra cui il Prefetto Cosima Di Stani e il Sindaco Federico Basile. Durante la cerimonia religiosa, sono stati ricordati i Carabinieri messinesi caduti nell'adempimento del dovere, con la partecipazione di familiari, rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Papa Pio XII proclamò Maria "Patrona dei Carabinieri", fissando la ricorrenza al 21 novembre, data che commemora anche una storica battaglia della Seconda guerra mondiale. Il Generale Truglio ha poi rievocato il sacrificio dell'intero Battaglione di Carabinieri a Culqualber nel 1941, sottolineando l'importanza di mantenere fede al giuramento fino all'estremo sacrificio.

Al termine della messa, è stata letta la "Preghiera del Carabiniere", seguita da un discorso del Comandante Interregionale che ha ringraziato i presenti e ricordato i caduti. Inoltre, è stato fatto un richiamo alla "Giornata dell'Orfano", celebrata insieme alla Virgo Fidelis. Questa giornata rappresenta un'occasione di solidarietà con le famiglie dei colleghi caduti, promossa dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC), fondata nel 1948 e impegnata oggi nell'aiutare gli orfani attraverso sussidi per gli studi, mantenendo viva la memoria di chi ha dato la vita per il Paese.