Miss Italia: una fascia anche per la messinese Federica Nolla, ospite della finale di Salsomaggiore

La serata in cui ha vinto la fascia di Miss Cinema Sicilia lo scorso agosto a Belpasso, Federica Nolla, messinese, ha presentato una filastrocca in siciliano dal titolo “U Re Bafè” che alle prefinali nazionali tenutesi ad ottobre in Calabria ha portato come talento e che le ha fatto aggiudicare la fascia nazionale titolo speciale Miss Simpatia 2023. E questa sera Federica sarà ospite della manifestazione e salirà sul palco in occasione della finale nazionale in programma a Salsomaggiore Terme.Due anni fa la sorella Alessia conquistò il pass per la finalissima entrando tra le 30 finaliste.

Qui alle prove con Patrizia Mirigliani