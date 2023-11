Giornata del ringraziamento, momento di preghiera a Malvagna

Sarà celebrata domani in tutte le diocesi di Italia la 73a Giornata del ringraziamento, che ha lontane origini nelle tradizioni religiose ed è destinata a rendere grazie a Dio per i doni della terra ed a chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Il Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per tale giornata ha come tema: «Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell'agricoltura». A livello diocesano la Giornata si terrà a Malvagna, nella Parrocchia S. Anna. Sarà un momento importante di preghiera e fraternità che coinvolgerà la nostra Arcidiocesi di Messina - Lipari - S. Lucia del Mela. Domenica 12 novembre alle ore 11,00 verrà celebrata la S. Messa. A seguire in Piazza Castello si terrà un momento di riflessione con i referenti delle associazioni Feder.Agri-MCL, Ucid ed altre realtà della zona. Sarà possibile visitare alcuni stand delle “buone pratiche” e di altre aziende locali.