Da Taormina alla Rai, il giovane Enrico Garufi tra i protagonisti del reality "La Caserma"

Un altro taorminese si affaccia al mondo televisivo nazionale grazie alla partecipazione al programma “La Caserma”, che andrà in onda domenica in prima serata su Raidue.

Enrico Garufi ha 21 anni ed è nato a Taormina dove vive con la famiglia. Ha frequentato, con ottimi risultati, il liceo scientifico “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos e, dopo aver conseguito il diploma di maturità, si è iscritto alla facoltà di Scienze motorie dell’Università degli Studi di Messina.

Da studente “quasi” modello sta frequentando regolarmente il suo corso. Adesso, presentatasi la ghiotta occasione, non se l’è fatta scappare per prendere parte ad un docu-reality per ragazzi trasmesso dalla Rai. Opportunità, questa, davvero unica per mettersi in gioco.

«Sono un ragazzo determinato e tenace», ci dice Enrico Garufi seguìto dal primo dei fan taorminesi e cioè nonno Salvatore. «Ho deciso di mettermi alla prova partecipando al programma in cui un gruppetto di giovani, tra i 18 e i 28 anni, si trasferiscono in una caserma di montagna per seguire un duro percorso di addestramento militare».