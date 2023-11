Crash 3D, l'impresa del messinese Salvatore Bonfiglio sostenuta dal “Crescibusiness” di Banca Intesa Sanpaolo

È sbarcato anche in riva allo Stretto “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Il direttore commerciale di Intesa San Paolo Eugenio Mastria ha consegnato a Salvatore Bonfiglio, classe 1985, titolare della Crash 3D, una targa di merito.

E gli ha offerto l’opportunità di essere affiancato in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione. Ma è proprio il cammino del giovane imprenditore che stupisce per tenacia e passione: «La formazione? L'ho abbandonata presto – racconta – , perché i miei volevano che aiutassi la famiglia e dessi una mano di aiuto a papà, che aveva un'azienda edile. Crescendo e soprattutto dopo la leva, ancora obbligatoria, che reputo provvidenziale, capì che volevo tornare sui banchi di scuola e così cominciai a frequentare il serale dello Jaci. Dopo il diploma, conseguito a 22 anni, non mi fermai assolutamente e nonostante avessi già un figlio piccolo mi iscrissi al corso di Graphic design e comunicazione d'impresa a Catania».

Quel periodo il giovane lo ricorda come se fosse ieri, studiava di notte e la mattina si alzava prima dell'alba, ma era contento del suo percorso perché l'Università gli ha insegnato un metodo di studio e gli ha fatto comprendere l'importanza di accrescere il proprio bagaglio culturale.

Anche ad esami finiti: «Prima della nascita dell'azienda, nel 2007, ho dovuto fare qualcosa di necessario. Recuperare il mestiere di imbianchino e l'attività paterna e raccogliere i soldi. E oggi, guardando i passi fatti, mi sento davvero orgoglioso».

La Crash 3D di Messina si occupa di progettazione grafica, social media, stampa digitale, foto e video, siti web e web marketing. E il merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business, aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour “Digitalizziamo” intende valorizzare: «Ricevere questo prestigioso riconoscimento da Intesa San Paolo – ha aggiunto il giovane – ci ha resi particolarmente orgogliosi.

Un importante traguardo, giunto dopo parecchie collaborazioni, ancora in corso, con marchi ben noti nel territorio internazionale. Come Apple, Samsung, Sony, Dolce & Gabbana, Nibali, Mimaneraurso, Decathlon e molti altri. Vedere come i nostri servizi di grafica, stampa, neuro-marketing e neuro-branding stiano contribuendo in modo tangibile alla crescita della nazione è motivo di grande soddisfazione.

Ogni giorno, lavoriamo instancabilmente, per supportare le aziende locali nel raggiungimento degli obiettivi, promuovendo il loro successo e valorizzando il tessuto economico della nostra amata città. Il nostro impegno è radicato nel desiderio di contribuire al progresso della nostra comunità e questo ci spinge a innovare costantemente, offrendo servizi pubblicitari all’avanguardia, amalgamando tecniche di comunicazione e neuroscientifiche».

Salvatore Bonfiglio ammette di non avere un motto preferito, ma cinque aree di successo che animano la sua giornata, fatta da ambizione, volontà, coraggio, sacrificio e perseveranza. Ma di sicuro, la il suo cammino insegna che non è mai troppo tardi.