Taormina, turisti estasiati dal Teatro Antico con vista sull'Etna ricoperto di neve

Lo spettacolo della prima neve sull’Etna ha accolto oggi al Teatro Antico di Taormina centinaia di visitatori estasiati dalla straordinaria luce del paesaggio. In maggioranza stranieri in vacanza che, complici le temperature miti delle ultime settimane, ancora affollano siti e città d’arte in Sicilia dove oggi e domani si entra gratis nei luoghi di cultura. Domani a Naxos - per la prima domenica del mese a ingresso gratuito - dalle 10 il laboratorio didattico per i bambini a cura di Civita Sicilia. Isola bella chiude da lunedì per lavori di manutenzione programmati in bassa stagione. Visite dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso).

Foto di Gianmarco Falciglia