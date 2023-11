Cosa ci fa James Franco sugli spalti a vedere... il Messina? Blitz dell'attore americano a Taranto

Il celebre attore e regista James Edward Franco, noto al grande pubblico per ruoli iconici come quello dell'eroe mascherato Spiderman, è stato immortalato sugli spalti dello stadio Iacovone, durante l'ultima partita casalinga del Taranto FC contro il Messina. La presenza di Franco, 45 anni, ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, testimoniata da post su Facebook e foto condivise sul gruppo "Anche questa è Taranto", che lo ritraggono mentre segue con attenzione l'incontro, conclusosi con una vittoria per 2-0 a favore della squadra di casa.

L'apparizione dell'attore a Taranto non è stata una coincidenza. Infatti, Franco si trova nella città per le riprese del film "Hey Joe", diretto da Claudio Giovannesi e ispirato al romanzo di Roberto Saviano "La Paranza dei bambini", nel quale ricopre il ruolo di protagonista. La star americana ha dimostrato un'affinità particolare con Taranto, tanto da voler assistere al match di calcio, mostrando il suo sostegno alla squadra locale. I fan tarantini hanno accolto con entusiasmo il suo tifo, unendo i loro incoraggiamenti con un caloroso "Forza Taranto!".