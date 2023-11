Messina, anche a Faro Superiore si commemorano i caduti in guerra

In occasione delle commemorazioni del 4 Novembre, la comunità di Faro Superiore, in collaborazione con le autorità e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d’Arma, si prepara a partecipare alle solenni celebrazioni che avranno luogo nel pomeriggio di domenica 5 novembre. Il programma prevede l’inizio delle commemorazioni con la celebrazione della Santa Messa alle ore 17:30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. La messa sarà presieduta dal parroco don Filippo Lucianetti. Successivamente, è previsto un breve corteo con una fiaccolata dedicata alla pace nel Mondo. Il corteo si dirigerà verso il Monumento ai Caduti situato in Piazza San Rocco. Qui, avrà luogo la cerimonia dell’alza bandiera, che sarà curata con grande dedizione dai giovani dell’istituto tecnico nautico “Caio Duilio” di Messina, sotto la guida della professoressa Enza Arena che grazie alla preside Daniela Pistorino, la quale imprime positivamente, l’importanza della trasmissione della memoria storica alle giovani generazioni, quindi degli allievi del prestigioso istituto. Durante questa cerimonia, la comunità di Faro Superiore renderà gli onori ai Caduti di tutte le guerre, attraverso la deposizione della corona d’alloro, un gesto solenne e toccante. La cerimonia avrà un accompagnamento musicale fornito dal corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore. Inoltre, sarà commemorato anche il carabiniere Antonino Alessi insignito della medaglia d’oro al valor militare, la cui medaglia sarà portata con orgoglio dal Sig. Michele Alessi. Anche il comando stazione carabinieri di Faro Superiore e l’associazione “Marinai d’Italia” sezione di Messina parteciperà a questo significativo evento. Le autorità civili, militari e religiose saranno presenti per onorare la memoria dei Caduti e partecipare a questa importante manifestazione di riconoscimento e gratitudine