Grande successo a Messina degli "Sciroccati": la band musicale di giovani talenti dai 12 ai 14 anni che si è esibita a Villa Mazzini

Molto apprezzato, domenica 29 ottobre , all’interno della Festa di Halloween, organizzata dal Consiglio della IV Municipalità, in sinergia con l’Associazione Mater Vitae A.s.d., presso la Villa Mazzini, il Concerto live degli “Sciroccati”, band musicale di giovani talenti dai 12 ai 14 anni, coordinati dalla prof.ssa Renata Paone, provenienti dall’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, diretto dal Dirigente scolastico prof. Giovanni Maisano. In un’atmosfera gioiosa e coinvolgente, i ragazzi hanno entusiasmato una gremita folla di adulti e bambini con una eccezionale interpretazione di numerosi successi pop/rock internazionali (Amy Winehouse, Adele, Maneskin, Queen, alcuni degli artisti rivisitati dalla band). Martina Cuscinà (voce), Daniele Bicchieri (pianoforte), Francesco Caruso (chitarra), Simone Felicia (batteria) sono stati applauditi per oltre un’ora di performance dal vivo da un pubblico visibilmente sorpreso e compiaciuto dal loro eccezionale talento. Il Concerto si è concluso con il brano di Freddy Mercury, “Bohemian Rhapsody” con il quale il gruppo è risultato vincitore alla recentissima edizione del Concorso per Giovani Talenti, “Stelle in Musica” , organizzata dall’associazione Stelle nascenti in collaborazione con il Parco Corolla di Milazzo.