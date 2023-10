Ottobrata a Rometta Sup., l'ultima tappa di un evento che si appresta a superare il record di visitatori

L’Ottobrata Romettese, quest’anno giunta alla sua settima edizione, volge al termine. Domenica 29 ottobre l’ultimo dei quattro eventi della manifestazione iniziata nel 2013 a cura dell’Associazione Culturale Rymtà Haya. Dalle 11 e fino a tarda sera, tanto cibo, musica e intrattenimento per quanti raggiungeranno Rometta superiore. I colori, i gusti ed i sapori d’autunno ancora una volta saranno gli ingredienti per rendere incantevole la location che accoglierà i visitatori per fargli vivere questa manifestazione partecipando ai numerosi eventi e spettacoli in programma, e gustare i piatti della tradizione culinaria romettese. Non mancherà il trenino che girerà lungo l’anello che cinge il centro storico. Artisti di strada, giocolieri del fuoco, folklore, animazioni sia per grandi che per bambini, attrazioni, musica e tanto altro, renderanno molto dinamica anche l'ultima domenica di questa ottobrata. Spazio dedicato anche agli hobbisti ed agli artigiani, numerosi come l’anno scorso, con l'esposizione dei loro prodotti.

E si può già parlare di un grande successo visto il numero dei visitatori. Un numero che ha già superato quello della scorsa edizione che si è svolta in sole tre domeniche richiamando a Rometta superiore circa 13 mila persone. Un traguardo che domenica sarà quindi abbondantemente superato con grande soddisfazione del gruppo organizzatore guidato dall’inesauribile Alberto Magazù

Un successo che è frutto oltre che di un lavoro faticoso anche di una dedizione che tutti i partecipanti del gruppo che ruota intorno all’associazione, che conta su circa 60 unità tra uomini e donne, hanno messo in atto per l’amore verso la propria terra.

Il menù

In tutte le edizioni, dalla prima alla settima, l’associazione Culturale Rymtà Haya ha fatto fondo esclusivamente alle proprie risorse economiche, senza alcun contributo o finanziamento pubblico. Quest’anno, tuttavia, la tassa sull’occupazione del suolo è stata omaggiata dal comune di Rometta che ha offerto il patrocinio così come la Citta metropolitana e la Proloco che organizza delle visite guidate nel meraviglioso borgo, potendo contare in gran parte, in queste ultime domeniche, anche sugli avventori della settima edizione dell’ottobrata.

Il programma dell'ultima domenica