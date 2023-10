Nino Frassica lancia un nuovo appello per Hiro e raddoppia a 10mila euro la ricompensa per chi lo aiuterà a ritrovare il gatto

Nino Frassica non ha ancora trovato il suo gatto Hiro, che si è perso a Spoleto dall’inizio dello scorso settembre e in un nuovo appello su Instagram, pubblicato ieri, ha annunciato che la ricompensa per chi lo aiuterà a ritrovarlo raddoppia, passando da 5.000 a 10.000 euro.

Il popolarissimo attore messinese, beniamino del pubblico, ha trascorso un periodo nella città umbra per completare le riprese della serie televisiva Rai «Don Matteo» (dove interpreta il maresciallo Cecchini), scegliendo di alloggiare, assieme alla moglie Barbara Exignotis, in una casa dalla quale il gatto si è allontanato senza più tornare indietro.

«Il 28 ottobre – dice l’attore nel video che ha pubblicato su Instagram – partiamo per Roma. Il nostro gatto purtroppo è a Spoleto», ha detto, denunciando poi il fatto che il gatto sarebbe «trattenuto in una casa di Piazza Campello».

«Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare – ha proseguito ancora Frassica – cani molecolari, droni, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a 10.000 euro – ha annunciato infine, indicando il numero da telefono da comporre in caso di avvistamento – vi prego aiutateci a ritrovarlo».

Nei giorni scorsi la mobilitazione per ritrovare Hiro era stata tale – anche con un hashtag che era diventato virale sui social – che lo stesso Frassica, dicendosi grato per l’attenzione, aveva sollecitato più tranquillità perché tanto clamore rischiava di compromettere le ricerche, arrivando a ritirare l’offerta di una ricompensa di 5.000 euro, successivamente riattivata ed adesso addirittura raddoppiata.