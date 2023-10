Milazzo, due giorni dedicati alla pizza e all'inclusione

Il lido La Fenice di Milazzo è stata la location in cui si è svolta una due giorni dedicata alla pizza e alla inclusione. Il Primo trofeo regionale della pizza si è tenuto il 23 e 24 ottobre e ha visto impegnati mani in pasta tanti ragazzi diversamente abili, intenti a creare la pizza migliore. Un momento che al di là della competizione ha voluto sottolineare l’importanza di includere a livello lavorativo i ragazzi con difficoltà, affinché non si sentano esclusi dal mondo ma parte integrante di esso. L’associazione La Fenice con la presidente Daniela Rullo e le associazioni UPM e APCPP e presenti i presidenti Alessandro Ceci e Antonio Di Lieto, hanno voluto promuovere attraverso i ragazzi delle associazioni, i prodotti e i piatti tipici del territorio siciliano, sottolineando come turismo, ristorazione, enogastronomia possano essere volano per l’occupazione e per l’integrazione dei ragazzi diversamente abili le cui capacità di gestione della sala e della cucina sapranno stupire.