Modì è il migliore ristorante di cucina d'autore in provincia di Messina

Il Modì di Torregrotta, in provincia di Messina, si riconferma uno dei migliori ristoranti italiani. Questa mattina è stata presentata la guida 50 Top Italy dei migliori ristoranti di cucina d’autore d’Italia e il ristorante Modì di Giuseppe Geraci e Alessandra Quattrocchi ha conquistato il 42° posto. Si tratta dell’unico ristorante di Messina e provincia presente per il secondo anno consecutivo nella guida online curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. “Il segmento della Cucina d’Autore – come spiegano i tre curatori della guida – è formato da quei ristoranti che hanno un’attenzione ai clienti sul prezzo, senza lesinare su materia prima, creatività e accoglienza, in cui si può vivere una grande esperienza gastronomica”.“Siamo felici e orgogliosi per questo riconoscimento che ci spinge a fare sempre di più e meglio il nostro lavoro” – ha commentato lo chef Giuseppe Geraci.“Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno tra i 50 migliori ristoranti d’Italia e di rappresentare la nostra provincia per la cucina d’autore – ha affermato ancora Alessandra Quattrocchi. Un territorio, quello di Torregrotta, che Alessandra e Giuseppe sono riusciti a valorizzare grazie al loro lavoro e che è diventato sempre più meta di turismo enogastronomico. Il Ristorante continua a collezionare importanti riconoscimenti. Nel 2019 il Modì è stato premiato come Miglior Ristorante “Best in Sicily” da Cronache di Gusto ed è entrato a far parte delle prestigiose associazioni Chic (Charming Italian Chef) e “Le Soste di Ulisse”. Da anni è presente nelle principali guide di settore, quali Michelin, Gambero Rosso, L’Espresso. Nel 2022 il Modì è stato inserito nella Guida dei migliori ristoranti di 50 Top Italy nella sezione Cucina d’Autore. Il Modì ha anche conquistato il “Best of Agrodolce 2022”, per il “Miglior servizio di sala dell’anno”.

La recensione di 50 top Italy

Incastonato tra il mar Tirreno e i monti Peloritani, a Torregrotta, c’è il Modì, risultato di un passo a due sapientemente eseguito, quello dello chef patron Giuseppe Geraci e della compagna Alessandra Quattrocchi, sommelier e impeccabile padrona di casa. La maestria con cui lo chef trasforma i prodotti del territorio, inebria. Al Modì verrete guidati con eleganza in un percorso enogastronomico in cui l’estetica esalta la sostanza. Da provare il calamaro alla Malvasia delle Lipari e la cotoletta di tonno, peperoni, tè matcha e maionese al wasabi. Eccellente la cantina che permette abbinamenti ricercati. Perfetto il servizio in sala, attento, cordiale e mai invadente”.