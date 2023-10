L’hyper-bike Granturismo di ARLIX, dei messinesi Giancarlo Gregorio e Agostino Ecora, premiata alla XIV Florence Biennale Arte+Design

Il designer Giancarlo Gregorio, insieme ad Agostino Ecora, presente alla XIV Florence Biennale Arte + Design con il suo innovativo concetto di mobilità. L’innovativo concetto di mobilità Arlix interpreta perfettamente il tema dell’evento esprimendo il concetto di evoluzione della mobilità individuale orientata ad un bene collettivo, aggiudicandosi il prestigioso “Premio Leonardo da Vinci” per il design. Il veicolo presentato è la prima interpretazione al mondo di una e-bike da Granturismo, le sue caratteristiche si identificano e si riflettono nella concezione comune del termine Granturismo usato in ambito automotive.

Classe, eleganza, confort, sono i suoi elementi distintivi, modellata nel solco della tradizione e della cultura che ha fatto grande il made in Italy nel mondo. Questa creazione è un connubio di maestria artigianale e innovazione tecnologica, che ha dato vita a un'opera d'arte senza precedenti. Pioniere di questa innovativa classe di veicoli, Arlix si è data la finalità di ampliare la modalità d’uso nel campo della mobilità individuale, L'intento è quello di estendere l'utilizzo delle biciclette, portando benefici significativi per l'intera collettività. Questa Granturismo è un veicolo di alta gamma, realizzato artigianalmente nell’atelier di Arlix in tiratura limitata, pezzi unici creati per un mercato di nicchia.Costruita attorno a un telaio in monoscocca in fibra di carbonio questa hyperbike è dotata di forcelle a parallelogramma in ergal, sistema di regolazione servo assistito della sella, cambio automatico continuo, dotazioni di sicurezza attiva e passiva di categoria superiore, batteria da 2500W. Alla proposta espositiva si è affiancata un’installazione nata con la collaborazione dell’artista Alex Caminiti con il quale si è messo in atto un sistema di personalizzazione artistica e cromatica delle Hyperbike con la finalità di mostrare la modularità nella personalizzazione di questi speciali mezzi, che si arricchiscono in tal modo di carattere e valore. La hyper-bike Granturismo di Arlix esplora una nuova tipologia di mobilità individuale, unendo arte e tecnologia in un'unica creazione. È un tributo all'artigianalità italiana e alla creatività umana, con l'obiettivo di rendere la mobilità più sostenibile ed elegante. Grazie a innovazioni come questa, il futuro della mobilità si presenta più affascinante che mai.

