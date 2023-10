Il Giardino dei Semplici tra i banchi del Liceo Artistico di Santo Stefano di Camastra

Il Giardino dei Semplici tra i banchi del Liceo regionale d’arte Ciro Michele Esposito di S. Stefano di Camastra diretto da Calogero Antoci. Uno dei gruppi che musicali che hanno fatto la storia della discografia nazionale che si è raccontato alle nuove generazioni in un momento di scambio culturale, tra gli aneddoti di una carriera lunga una vita. E il tempo delle domande si è intrecciato a quello della condivisione, l'esperienza di chi ha già scelto con la curiosità di quelli che presto dovranno farlo.

“Per noi è stato un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione - ha affermato il Dirigente scolastico – avere ospitato questo gruppo musicale nel nostro istituto e fare vivere questa esperienza ai nostri alunni che hanno avuto modo di interfacciarsi con loro. Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare tutto personale scolastico per l’impegno profuso per la buona riuscita di questa giornata. Il mio grazie incondizionato – ha continuato Antoci – va a Lucio Volo, che mi ha proposto e curato nei mini dettagli la realizzazione di questo evento”.