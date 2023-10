Tempo di bilanci allo shop del Messina Street Food

Giunti all'ultimo giorno del Messina Street Food Fest possiamo tracciare un primo bilancio in compagnia della responsabile dello shop, altra grande novità di questa V edizione della kermesse. Letteralmente preso d'assalto lo stand da bambini e famiglie. "I bambini escono pazzi per Bracioleone - ha detto Sofia - che è la mascotte del Messina Street Food, soprattutto i peluche e le magliette. Il pupazzo è un prodotto totalmente artigianale, fatto a mano, realizzato su misura. La cosa bella dello shop è che è diventato un punto di ritrovo per i bambini"