Al Messina Street Food il CIRS presenta il panettone solidale

Lo show cooking di beneficenza nell'ambito della 5^ edizione del Messina Street Food fest, per il Cirs guidato dalla presidente Maria Celeste Celi, è stata l'occasione per presentare il panettone solidale che sarà distribuito nelle prossime feste di Natale alle aziende che supportano l'iniziativa o che ne faranno richiesta. La presidente è intervenuta alla diretta di RTP con Marika Micalizzi che del Cirs cura la comunicazione.

E’ rivolta alle donne l’attività del Cirs Casa Famiglia portata avanti da anni da Maria Celeste Celi: “Il catering- spiega- è un settore nel quale vogliamo reinserire le donne vittime di violenza che accogliamo nella casa famiglia, non facciamo assistenza ma reinserimento sociale, il nostro territorio offre il settore turistico alberghiero quindi occorre personale di sala e catering. Questa è un’occasione ideale per lanciare le attività delle nostre ragazze come il panettone che stanno preparando per Natale. Le offerte degli ospiti che sono qui ci aiutano nei nostri laboratori d’inserimento lavorativo delle ospiti con gli istruttori che insegnano loro l’arte della cucina siciliana e le borse lavoro che consentono a queste donne di lavorare nelle aziende e di essere assunte”.