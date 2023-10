In offerta il "pacchetto Messina", 25 buyers e influencer scoprono la città

Messina cerca il salto di qualità. Dopo essersi fatta conoscere con i concerti, con le trasmissioni televisive, con un ricco cartellone di eventi è il momento di salire di livello e sfruttare l’appeal maturato per cercare di assecondare la vocazione turistica della città.

Ed è per questo che da mercoledì a sabato prossimi si svolgerà il "Meeting Tourism Messina", il primo evento che porterà in città buyers, influencer e giornalisti del settore turistico a conoscere il territorio attraverso una full immersion di escursioni, dibattiti, workshop e incontri programmati.

Messina si mette in vetrina e a osservarla sono i professionisti del settore, coloro che “spostano” i turisti offrendo loro le proposte più interessanti. E allora in quattro giorni questo gruppo di 25 di addetti ai lavori conoscere il territorio, le iniziative più interessanti, la gastronomia e la cultura di Messina. Di pomeriggio, poi, gli operatori locali coinvolti nelle attività di presentazione potranno avere incontri faccia a faccia con i buyers per poter approfondire l’offerta e magari chiudere qualche accordo. Gli operatori del turismo arriveranno non solo dal resto d’Italia ma anche da Francia, Slovacchia, Russia, Spagna, Usa, Kazakistan. Una decina di loro sono stati individuati dall’Autorità di Sistema portuale che ha invitato, come ha riferito Maria Cristiana Laurà, anche la “destination manager” delle tre compagnie crocieristiche che fanno capo alla Norwegian, una delle principali compagnie di navigazioni europee e che nel 2024 ha già prenotato 60 approdi in città.

Parteciperà anche la Camera di Commercio, che però, nello stesso periodo sarà impegnata nell’organizzazione di “Mirabilia”, convention per la “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” che si svolgerà a Lipari. Peccato non essere riusciti a mettere insieme le due vetrine per aumentare l’eco.

Nel programma messinese c’è di tutto, dal convegno al Palacultura, al viaggio attraverso la figura di Caravaggio, dalle feluche al catamarano del Mito di Scilla e Cariddi, dall’escursione in fuoristrada al panino alla “Disgraziata”, passando per le visite notturne al campanile e a forte sa Salvatore. I 25 buyers e influencer saranno ospiti del Comune per 4 giorni ed è stata prevista una spesa di 40mila euro.

«In passato - spiega l’assessore Enzo Caruso promotore dell’iniziativa - eravamo noi a partecipare alle fiere di settore, oggi invece con un grande lavoro costruito in questi anni siamo in grado di organizzare 4 giorni intensi preceduti da una Plenaria con relatori nazionali e internazionali. E' un'opportunità da cogliere come territorio e come operatori turistici. Fino a qualche anno fa non saremmo stati pronti ad accoglierli. L’amministrazione ha lavorato per rendere accogliente la città e ora possiamo aprirci al mondo. Dopo il successo delle iniziative di quest’anno adesso restituiamo alle aziende locali il frutto di questo lavoro affinché diventi reddito». Da qui l’appello del sindaco Basile: «Il territorio deve avere la capacità di fare impresa e il Comune di fornire i servizi. E' produttivo lavorare insieme, facendo rete, per un'accoglienza adeguata e funzionale con strutture all'altezza».