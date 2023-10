La delegazione messinese all'assemblea ecclesiale siciliana

Le chiese di Sicilia si preparano a vivere l’Assemblea ecclesiale regionale che si terrà il 13 e 14 ottobre prossimo a Terrasini: un evento importante che segna l’inizio della seconda fase (sapienziale) del Sinodo sul tema “Comunione, partecipazione, missione”, voluto da Papa Francesco e ormai giunto al terzo anno di celebrazione, nella quale si procederà al discernimento di quanto raccolto al termine della fase narrativa (dedicata all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori). Si tratta di un’occasione di confronto sulle tematiche specifiche della sinodalità, la cui recezione aiuterà a declinare meglio il percorso pastorale delle diocesi nei prossimi anni. Momento centrale dell’assemblea - che si aprirà venerdì 13 con la celebrazione della Parola presieduta da mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana - sarà il confronto tra i vari gruppi sinodali (25 tavoli) formati da vescovi, presbiteri, diaconi, consacrati e laici delle 18 diocesi siciliane, sulle tematiche (Compagni di viaggio; Dialogo e partecipazione socio politica; Dialogo tra le generazioni; Pietà popolare e discernimento; Corresponsabili nella missione) scelte tra i dieci nuclei proposti dalla Conferenza episcopale italiana e raggruppati nei tre cantieri di Betania, che verteranno su alcuni ambiti emersi dalle sintesi pervenute dalle singole diocesi. Anche l’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela sarà presente con una corposa delegazione composta da membri appartenenti a diverse realtà diocesane, religiose e laicali del territorio cittadino e provinciale, guidata dal mons. Cesare Di Pietro (vescovo delegato, insieme a mons. Guglielmo Giombanco per l’assemblea sinodale) e don Roberto Romeo, nel ruolo di facilitatore. Tra i delegati messinesi ci sarà anche il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, una presenza significativa voluta dagli organizzatori quale segno di dialogo interistituzionale e apertura al territorio. “Siamo orgogliosi di partecipare ai lavori dell’Assemblea sinodale, un segno di riconoscimento dato al nostro impegno a fianco della comunità cittadina e dei lavoratori, consapevoli del contributo che possiamo e dobbiamo dare all’analisi dei fabbisogni” ha dichiarato Alibrandi, garantendo un contributo concreto all’azione della Chiesa sul territorio nei prossimi anni. A introdurre i tavoli sinodali sarà la prof.ssa Dolores Doria, referente regionale del Cammino sinodale delle Chiese in Italia; tra gli appuntamenti della due giorni, la relazione sul discernimento sinodale di don Massimo Naro, docente della Facoltà teologica di Sicilia e la presentazione delle linee Cei sulla fase sapienziale del cammino sinodale a cura del presidente nazionale di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano. I lavori si chiuderanno sabato 14 con la celebrazione presieduta dal cardinale Emil Paul Tsherring, nunzio apostolico in Italia.