Messina, è febbre da "Street Food Fest": tutti gli ospiti e i momenti clou del week end più atteso di ottobre

Un percorso tra i sapori, alla scoperta del buon cibo di strada condito da tanta musica e divertimento. È questo e molto altro il “Messina Street Food Fest”, l’evento gastronomico entrato nella tradizione dei messinesi che torna ancora più ricco di gusti e iniziative.

Piazza Cairoli, da giovedì 12 a domenica 15 ottobre, accoglierà profumi prelibati e visitatori pronti a farsi conquistare dalle bontà della kermesse dedicata al cibo di strada.

Il “Messina Street Food Fest” coniuga perfettamente il senso di unione e condivisione del cibo, è un evento che aggrega ed attira tanti visitatori che arrivano da Messina e dalla sua provincia, dal resto della Sicilia e dalla Calabria. Un’occasione ghiotta anche per turisti e crocieristi che, oltre ad assaporare le specialità gastronomiche locali e di altre regioni, potranno godere di un evento che sa di festa e senso di comunità approfittando dell’occasione per visitare la città.

Già l’anno scorso la manifestazione organizzata da “Eventivamente” in partnership con il Comune di Messina e Confesercenti Messina ha avuto numeri importanti: ben 112.000 presenze con il 78% delle strutture alberghiere e d’accoglienza occupate durante le giornate del “Messina Street Food Fest”. Quest’anno si punta a incrementare quello che è già un record, come ha ricordato Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina e amministratore unico di “Eventivamente”. Fin dagli esordi, infatti, la manifestazione ha generato indotto e favorito tutte le attività commerciali del centro città, in particolare quelle della ristorazione e le strutture ricettive. Arrivato alla quinta edizione, il “Messina Street Food Fest” diventa sempre più grande a partire dalle casette del food che salgono a 54 con operatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni d’Italia.

Il ventaglio delle specialità proposte è molto ampio: si va dai cibi di strada tradizionali messinesi fino alle specialità degli street food di altre regioni. C’è anche un’assortita varietà di dolci. Le specialità si potranno gustare attraverso i token che sarà più facile acquistare e, poi, grande spazio per musica e divertimento ma anche racconto grazie alla media partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud- Rtp che seguirà passo dopo passo la manifestazione ed alla radio con Radio Messina Street Food Fest.

Ci saranno gli show cooking con l’esaltazione del pescato locale nell’àmbito del “Messina Street Fish” ma soprattutto con il fine solidale. Quest’anno protagonisti dei live sono anche chef stellati e pizzaioli premiati.

Tra le star dei fornelli Andy Luotto, popolarissimo uomo di spettacolo italo americano con la passione per la cucina che parteciperà ad uno degli show cooking del 12 ottobre. Il suo amore per il buon cibo è scoppiato fin da adolescente quando è arrivato in Italia. Poi i successi in Tv , la collaborazione con Renzo Arbore, nel frattempo ha continuato a coltivare la passione per la cucina che ha declinato in programmi televisivi e collaborazioni con diversi ristoranti. Andy Luotto è resident chef di un noto ristorante romano.

Il “Messina Street Food Fest” è anche buona musica. Giovedì 12 ottobre sul palco allestito a Piazza Cairoli si esibirà il cantante messinese Delvento reduce dal successo alle audizioni della trasmissione televisiva “X Factor”, ha ottenuto ampi consensi con la sua versione voce e chitarra di Fiore di Maggio di Fabio Concato. Carmelo Genovese, in arte Delvento, è un artista poliedrico che ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi. I suoi brani, scritti e composti con la chitarra, affrontano temi come l’amore, la solitudine, la nostalgia e la crescita personale.

Infine al “Messina Street Food Fest” non mancherà Bracioleone, la simpatica mascotte, amatissima dai bambini che è anche protagonista di un contest sul cinema, tema che fa da sfondo all’evento. Gli orari della manifestazione: Giovedì 12 ottobre dalle 18 all'1, venerdì 13 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all'1, sabato 14 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all'1, domenica 15 orario continuato dalle 11 all'1.

I patrocini

Il “Messina Street Food Fest 2023” ha numerosi patrocini istituzionali: Unione europea, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, FEAMP (PO 2014-2020 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), Assessorato regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca mediterranea, Assessorato regionale al Turismo, Comune di Messina, Città metropolitana di Messina, Università degli Studi di Messina - Biomorf (Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali), Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Confesercenti Messina, Comune di Lipari, Comune di Patti, Comune di S. Teresa di Riva, Gal Tirreno Eolie, VisitMe, Messina Città degli Eventi, IIS Antonello, Its Albatros, Science 4 life, Pro Loco Messenion, Cirs, Aic (Associazione italiana celiachia), Sacom, Vivenda, Cral Metropolitano, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune.