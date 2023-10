Al Messina Street Food Fest 2023 un posto d’onore ai dolci

Si scaldano i motori del Messina Street Food Fest 2023 che anche quest’anno torna a Piazza Cairoli da giovedì 12 al 15 ottobre con il suo carico di bontà “di strada” da gustare. Tra le numerose preparazioni che si potranno scoprire nelle 54 casette del food, un posto d’onore lo meritano i dolci.

Il fine pasto più goloso che non manca mai sui tavoli delle feste e delle domeniche in famiglia, si può gustare anche passeggiando tra le casette del villaggio gastronomico di Piazza Cairoli, ascoltando la buona musica che per quattro giorni accompagnerà la manifestazione.

Diverse le proposte dei dolci della tradizione e di quelli dell’innovazione che si potranno trovare, tutte hanno la bontà e la maestria nella preparazione come unico comune denominatore.

Al Messina Street Food Fest accanto a preparazioni di carne, pesce e verdure si potranno gustare gelati, bomboloni, cannoli, dolci al cioccolato, dessert declinati in diversi modi.

Un posto d’onore lo avranno i gelati, per vincere il caldo non c’è niente di meglio. Una delle specialità della manifestazione è il gelato ai sapori di Sicilia: una cialda croccante con un gelato composta da mandorla, nocciola e pistacchio arricchito con meringhe al cioccolato fondente, granella di pistacchio, granella di nocciola e mandorle caramellate.

Per chi non può rinunciare al cioccolato in tutte le sue versioni c’è “3 cioccolati” un dolce che di cioccolati ne ha tre in strati cremosi e avvolgenti.

Altro dolce che non manca mai sulle tavole dei siciliani è il cannolo. Al Messina Street Food Fest è possibile assaggiare quello di Piana degli Albanesi considerato l’eccellenza del cannolo con la croccante pasta fritta ripiena di una cremosa ricotta, una specialità da leccarsi i baffi.

Creata apposta per il Messina Street Food Fest è la “bomba dello street” con yogurt gelato, un bombolone con yogurt e gelato in tanti gusti. Un grande classico che non stanca mai e che sarà possibile trovare all’evento è la brioche con il gelato, ideale per una merenda gustosa e fresca, un pranzo veloce o una pausa dolce, alla brioche con il gelato è difficile resistere.

Infine un dolce che si sposa bene con l’idea dello street food è lo “steccogelato” un gelato su stecco che fa un tuffo sotto la fontana di cioccolato a scelta bianco o fondente e poi guarnito con granelle.

Intanto prosegue l’allestimento delle casette e va avanti spedita la macchina dell’evento. Alcune strutture sono state già posizionate e si lavora alacremente perché tutto sia a pronto per il grande evento che porterà in città migliaia di visitatori. Il centro della manifestazione, anche quest’anno, resterà piazza Cairoli senza espandersi sull’isola pedonale di viale San Martino. L’eventualità di allargarsi alle aree limitrofe era stata valutata dagli organizzatori ma non si è concretizzata per varie ragioni.