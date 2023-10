Tornano Mimmo e Stellario: lo spot Esselunga in salsa messinese? Cinque pesche e cinque viennesi...

Mimmo e Stellario, i due personaggi messinesi protagonisti della miniserie "Cafon Street" nati dal genio di Uollascomix e di Marcello Crispino, tornano con una vignetta che prende spunto dal tanto discusso spot Esselunga, in cui una bimba con genitori separati compra una pesca assieme alla mamma e poi la regala al papà, dicendo che la manda la mamma.

Nella vignetta, in alto, si legge "senza conservanti e intelligenza artificiale", mentre Kevin il figlio di Mimmo si presenta dal papà dicendogli "Papà, questa te la manda la mamma" mostrando una delle prelibatezze della pasticceria messinese (la famosa pesca, ndr) e Mimmo risponde: "Malanova!!! E haiu a moriri i fami??? C'avia dittu cincu peschi e cincu viennesi...". E il figlio replica: "Dice anche di masticarla e di non calartela sana come al solito".