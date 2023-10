Messina, domani la liberazione di 5 poiane e 2 gheppi curati al centro di recupero della fauna selvatica

L'Associazione Mediterranea per la Natura, ente gestore del Centro di Recupero della Fauna Selvatica "Stretto di Messina", in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, nel volere ringraziare chi si prodiga per la salvaguardia del Demanio dei Peloritani, particolarmente minacciato anche dai roghi della scorsa estate, vuole lanciare un messaggio di ottimismo e di unione delle forze che resistono agli attacchi al Patrimonio collettivo, liberando 5 Poiane e 2 Gheppi, curati dallo staff guidato dal responsabile sanitario, Fabio Grosso. L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 5 ottobre alle ore 10.30 in località Puntale Chiarino, nel Demanio dei Monti Peloritani.