Dal dolce al salato, dal fritto alla brace: la festa del gusto è al Messina Street Food Fest

Dal dolce al salato, dal fritto alla brace, dalla carne al pesce, fino alle verdure. Accontenta tutti gusti il Messina Street Food Fest, la festa del cibo di strada che dal 12 al 15 ottobre aprirà i battenti a Piazza Cairoli con specialità gastronomiche, eventi musicali, incontri e tanto divertimento.

Quest’anno il numero delle casette del food è salito a 54, ci sarà dunque maggiore scelta e possibilità di scoprire i gusti della tradizione siciliana ed i grandi classici della gastronomia messinese, sempre molto apprezzati e graditi, insieme a tante novità ed agli street food di altre regioni, sarà quasi come fare un giro d’Italia dei sapori. Un tour che tocca la Puglia, la Toscana, la Campania, il Lazio ritorna in Sicilia per ripartire ancora una volta verso altre gustose destinazioni regionali. Tra i tanti sapori che si potranno trovare al Messina Street Food Fest ci sono le “bombette pugliesi”, una delizia culinaria tradizionale della Puglia che non lascerà indifferenti tanti golosi. I bocconcini di tenera carne ripieni di formaggio e aromi locali e cotti alla brace, più che una new entry sono un gradito ritorno, nelle scorse edizioni infatti, erano state molto apprezzate. Dalla Puglia anche il “Coppo con salsiccia di maiale nero di Puglia e pane di Altamura”, una bontà da scoprire. Cambiando regione, spostandoci verso la Toscana, altra specialità che torna al Messina Street Food Fest è “il panino con il lampredotto”, uno dei più famosi street food fiorentini. Il giro d’Italia dei sapori non può non passare per la Campania con una succulenta “pizza margherita a portafoglio”, una pizza piegata in quattro (a libretto) da mangiare ad occhi chiusi per sentirsi in un attimo tra i vicoli di una Napoli festante e affascinante. Proseguendo si arriva nel Lazio con gli “spaghetti all’Amatriciana”, un primo sempre amatissimo che non lascerà indifferenti gli amanti della pasta. Al Messina Street Food Fest sarà possibile fare anche un giro dei sapori di terra e di mare, si inizia con il “panino con hamburger di totano” preparato con totano fresco accompagnato da condimenti e salse speciali per proseguire con “il wrap con pulled di pescespada”. Tra le specialità di terra c’è il “Provola Burger” , un panino farcito con un burger di provola panato nei cornflakes, bacon affumicato, cipolla bianca caramellata in birra al miele, maionese ai funghi e rosmarino. Tanto da gustare anche per chi ama le verdure con “il cono contadino”, deliziose polpettine vari gusti: zucchine e menta, ortolana, norma, pesto di basilico, verdure a foglie, carote, zucca. Chi è pazzo per il pistacchio potrà gustare “il pistacchissimo burger” un hamburger di manzo con stracciatella e pesto di pistacchi. Non mancherà il “pane cunsatu” farcito con ingredienti di qualità: olive, melenzane, pomodori secchi, cipolle in agrodolce. Per i patiti del fritto ecco la “Rizzuola” , altra specialità siciliana: una pasta brioche ripiena di ragù di carne, piselli e mortadella impanata e fritta. C’è anche “il panino con la caponata di pescespada” e il “Boccongino” un panino con polpette di black angus e “il panino cu pruppu rustutu”, un pane di semola tostato con crema di patate, lattuga, polpo arrosto con pinzimonio. Queste sono solo alcune delle specialità senza dimenticare di lasciare uno spazio per i dolci che come sempre sono imperdibili e tutti da scoprire.