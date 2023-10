Messina, lo Street Food spegne 5 candeline. 54 casette del cibo da tutta la Sicilia

Non c’è ottobre senza cibo di strada e senza il Messina Street Food Fest, l’evento gastronomico e solidale che torna a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre, con tante novità tutte da gustare. Se il 2022 era stato l’anno della ripresa dopo la pandemia, il 2023 si preannuncia come quello della riconferma e dell’ulteriore crescita di una manifestazione, giunta alla quinta edizione, a cui ormai i messinesi sono affezionati. Quest’anno tante le novità e grandi ospiti, a partire da Andy Luotto che sarà protagonista di uno degli show cooking della giornata inaugurale. Inoltre aumenta il numero delle casette del food, che sale a 54 con operatori che arrivano da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane per far gustare le loro specialità. Sarà un percorso alla ricerca dei cibi da mangiare con le mani e alla scoperta dei sapori della tradizione e dell’innovazione.

Anche quest’anno si potranno acquistare i token in prevendita e durante la manifestazione, inoltre, ci sarà il “Messina food street fest a casa tua”, con la possibilità di farsi consegnare direttamente a casa sia i token che alcune specialità selezionate tramite la piattaforma di food delivery My Lillo.

Tutte le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa nell’ambito di una serata anteprima che ha visto diversi momenti di spettacolo a Villa Ida. Alla conferenza stampa hanno dialogato con la giornalista Marika Micalizzi: Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina, il sindaco Federico Basile, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e l’assessore comunale Massimo Finocchiaro.

«Cinque candeline sono tante - ha detto Palella –, l’evento inizia a diventare una realtà che Messina ha accettato, con tante presenze dalla Sicilia e dalla Calabria, vogliamo far crescere ulteriormente questa manifestazione». Palella ha anche ricordato che l’anno scorso l’evento ha prodotto 112 mila presenze e che il 78 per cento delle strutture alberghiere e di accoglienza erano occupate. «Una buona iniziativa che aiuta a fare sistema e che ormai è strutturata», è stato il commento del sindaco Federico Basile, presente insieme a tutti gli assessori della Giunta. «Fare rete e fare sistema – ha detto – vuol dire anche trasporti, sono convinto che i cittadini useranno di più gli autobus per recarsi alla manifestazione, credo che lo street food faccia parte della voglia di Messina di riscoprire il territorio».

Entusiasta anche l’assessore agli spettacoli e ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, al suo vero primo Messina Street Food, mentre Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato che questi eventi creano comunità: «È una ulteriore affermazione che Messina vuole prendere parte ad eventi di questo genere che registrano partecipazione e visibilità mettendo al centro la città, soprattutto in termini di ritrovato orgoglio per una comunità che vuole crescere e diventare attrattiva per il comparto turistico». Blandina ha anche annunciato che la fine dell’evento si innesterà con l’arrivo di buyer che faranno un giro delle Isole Eolie nell’ambito del network Mirabilia.

Si inizia, quindi, giovedì 12 ottobre alle 18 e anche quest’anno tornano gli show cooking, che hanno l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e fare beneficenza. Il ricavato di tutti gli show cooking sarà devoluto ad enti ed associazioni benefiche di Messina, tra cui il Cirs e la mensa di Sant’Antonio.

Tanti gli chef famosi: si comincia con Andy Luotto, noto uomo di spettacolo, che oggi è resident chef di un ristorante romano; previsti anche due chef stellati nelle serate successive, Nino Ferreri e Giuseppe Raciti, ed altre grandi firme della ristorazione. Importanti nomi anche per la musica_ nella serata inaugurale ci sarà, sul palco allestito a Piazza Cairoli, il cantante messinese Delvento, reduce dal successo alla trasmissione X Factor. Nelle serata successive ci saranno altri eventi musicali.

Anche quest’anno torna la mascotte, il simpatico Bracioleone, e sarà possibile acquistare gadget e t-shirt nello shop all’interno del village di Piazza Cairoli. Entra nel vivo il contest organizzato sui social che vedrà protagonista la mascotte, il tema sarà il cinema, che fa anche da sfondo all’intera manifestazione. Altra novità è la presenza in piazza di Radio Messina Street Food Fest, con lo speaker e dj messinese Alfredo Reni. Questi gli orari del Messina Street Food Fest: giovedi 12 dalle 18 all’una, venerdì 13 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una, sabato 14 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una, domenica 15 orario continuato dalle 11 all’una.

Gazzetta e Rtp media partner

Quest’anno il Messina Street Food Fest avrà una media partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud - Rtp che sarà presente a piazza Cairoli con una sua “casetta” per interviste , stand up e dirette. La novità è stata annunciata dal coordinatore editoriale Mauro Cucè, durante la conferenza stampa della manifestazione. Sono numerosi gli appuntamenti programmati per poter seguire tutto l’evento attraverso le voci ed i servizi dei giornalisti. Il Messina Street Food Fest sarà raccontato con trasmissioni radio la mattina in diretta, inoltre dalle 18 alle 19.20 è prevista una trasmissione in diretta su Rtp e su Gazzettadelsud.it condotta da Salvatore De Maria, con interviste ai commercianti e a vari ospiti. Ci sarà anche un collegamento in diretta nel tg delle 19.30 e la prima puntata della nuova stagione del talk “Scirocco”, venerdì 13, si terrà proprio da piazza Cairoli con Emilio Pintaldi.