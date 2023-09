La comunità S. Nicola di Ganzirri accoglie l’Assunta della Vara di Messina

Domani, in occasione dello speciale anno mariano parrocchiale, la comunità S. Nicola di Ganzirri accoglierà l’Assunta della Vara di Messina, che rimarrà in chiesa fino a domenica 8 ottobre. E’ la prima volta in assoluto che il simulacro visita una parrocchia; nel 2020, a causa del fermo della processione per le restrizioni legate al Covid, la Madonna Assunta e Gesù Risorto erano state esposte in Cattedrale. Alle 18 l’accoglienza del simulacro alla chiesetta dell’Immacolata e la processione per le vie Marina, Canale e Lago Grande; a seguire la messa presieduta dal parroco Antonello Angemi. Previsti ogni giorno la messa alle 18 e un momento di preghiera. domenica 1 ottobre alle 19 la messa presieduta da padre Paolo De Francesco e animata dalla comunità parrocchiale di S. Agata; lunedì 2 ottobre alle 19,30 la veglia mariana con le confraternite della città presieduta dal delegato arcivescovile padre Enzo Majuri; martedì 3 alla stessa ora la catechesi di padre Angemi sul dogma dell’Assunzione di Maria in riferimento alla Vara; mercoledì 4 ottobre alle 19,30, esecuzione dell’antico inno “Akatistos” da parte del coro polifonico parrocchiale “San Nicola”; giovedì 5 ottobre alla stessa ora la veglia mariana con i giovani, animata dai seminaristi con il rettore padre Lino Grillo; venerdì 6 alle 18 la celebrazione con adorazione eucaristica carismatica sarà presieduta da don Giuseppe Di Stefano con l’animazione della comunità parrocchiale Madonna delle Lacrime di villaggio Padre Annibale Bordonaro. Sabato 7 ottobre alle 11 la messa presieduta da mons. Eugenio Foti e alle 12 la preghiera dell’Angelus; alle 19 la celebrazione presieduta da padre Tonino Schifilliti e animata dalla comunità parrocchiale di San Gabriele dell’Addolorata. Domenica 8 ottobre alle 11, dopo la messa presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, l’Assunta farà rientro al deposito