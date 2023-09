Messina, storico riconoscimento per la pizzeria L'Orso: arrivano le "Tre Rotelle" del Gambero Rosso

Nuovo successo per la pizzeria L'Orso di Messina. Il locale messinese è stato insignito del prestigioso premio delle "Tre Rotelle" nella guida del Gambero Rosso 2024, giunta alla sua undicesima edizione. La pizzeria di Messina è l'unica in Italia a conquistare l'ambito riconoscimento insieme alla pizzeria Lievin (Castione della Presolana). L’annuncio è stato dato stamattina, 28 settembre, al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli durante la cerimonia di presentazione della guida condotta da Laura Mantovano, direttore editoriale del Gambero Rosso. L'Orso, dunque, oltre al riconoscimento già raggiunto da tempo dei Tre Spicchi, ora può fregiarsi di questo altro storico riconoscimento.

A ritirare il premio sul palco Matteo La Spada, pizzaiolo de L’Orso. "Indipendentemente dalle differenze, il lavoro di squadra - ha commentato La Spada - può essere riassunto in cinque brevi parole: Noi crediamo in un altro!!! Confermati i 3 spicchi e per la prima volta in Sicilia abbiamo portato a casa le 3 rotelle premio dedicato per la pizza al taglio. Un grazie particolare alla famiglia Denaro e Arcovito, a tutti i ragazzi dell'Orso. Grazie al Gambero Rosso per la fiducia che ci ha rinnovato. Grazie alla mia famiglia per il sostegno".

Bonci re della pizza a taglio, in Veneto e a Caserta pizzerie top

Sono 735 i locali inclusi nella guida "Pizzerie d’Italia 2024" del Gambero Rosso. Nella classifica con punteggio espresso in centesimi, i Tre Spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono 103, mentre le Tre Rotelle, ossia le migliori pizzerie al taglio sono 14. 28 insegne premiate con una stella per 10 anni consecutivi. Tra le eccellenze, contrassegnate dai Tre Spicchi e dalle Tre Rotelle, con un punteggio di 95/100, tra le migliori pizzerie al taglio, si distingue a Roma Pizzarium di Gabriele Bonci, tra i più grandi panificatori e pizzaioli d’Italia, mentre con un punteggio di 96/100, tra le migliori pizzerie al piatto, il Veneto sorprende con due insegne nella provincia di Verona: I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio, precursore con la prima Pizza Degustazione nel 1999, vera rivoluzione per l’epoca e Renato Bosco Bakery a San Martino Buon Albergo che da anni lavora su ingredienti e accostamenti per arrivare a un prodotto apprezzato e di eccellente livello. E poi la Campania, con due insegne casertane: I Masanielli in città dove spicca la figura e il lavoro di Francesco Martucci che, negli oltre 300 mq della cucina, sperimenta continuamente prodotti e nuove tecniche e Pepe in Grani a Caiazzo, nella provincia, premiata con Tre Spicchi per 10 anni consecutivi, che ha raggiunto il successo grazie all’impegno nella ricerca, nell’accoglienza e nell’arte della pizza. Ancora Caserta nella classifica delle menzioni speciali, dove il Premio Speciale Frantoio Muraglia per I Maestri dell’Impasto va a Sasà Martucci - I Masanielli, eccellenza con Tre Spicchi e genius loci per il territorio casertano che racconta nei gusti delle pizze e nella ricerca accurata dei prodotti di piccoli artigiani, insieme a Tonda di Roma, premiata con una stella per 10 anni consecutivi, con una linea personalissima negli impasti e nelle forme della pizza. In Campania il Premio Speciale S.Pellegrino e Acqua Panna per il Pizzaiolo Emergente riconosciuto a Vincenzo Nese per la sua Vasame a Sorrento: classe 1995 e figlio di generazioni di pizzaioli, ha cominciato a sperimentare tra farine e lieviti da giovanissimo. Doppio riconoscimento per la Sicilia, tra i Premi Speciali, dove That's Amore a Raffadali ottiene il Premio Petra Molino Quaglia in Ricerca e Innovazione e Sitari di Agrigento il Premio Levoni dedicato a Pizza e Tradizioni per le migliori interpretazioni delle tradizioni locali; tante Le Pizze dell’Anno per il Premio Solania: con Ricordi Ischitani la Senese di Sanremo, con Orto la pizzeria Meunier Champagne & Pizza di Orto (PG), scendendo in Lazio troviamo la Capricciosa di Mare presso la Clementina di Fiumicino e a Roma la Ponentino in Costiera di Pizza Chef; e ancora, Anna Daniele da Daniele Gourmet di Avellino, per concludere in dolcezza con Assoluto di mela annurca presso la Bolla a Caserta. La Puglia spicca con la Migliore proposta di bere miscelato dove, nell’entroterra brindisino, Luppolo &Farina a Latiano (BR) riceve il Premio Speciale Bibite Sanpellegrino per l’ottima selezione di birre, vini e cocktail classici, accanto a una ricca carta di gin con cui accompagnare la sua pizza. In Lombardia, Brescia si distingue per il Miglior Servizio di Sala con Inedito, nel centro storico della città, che si aggiudica il Premio Speciale Casolaro Hotellerie. Il Premio Speciale Krombacher per la Migliore Carta delle Bevande va a Il Vecchio e Il Mare a Firenze, Framento a Cagliari e a Fermenta a Chieti, dove un’altra insegna ottiene il Premio Speciale per la Migliore Carta dei Dolci: La Sorgente di Guardiagrele, sempre in provincia di Chieti.