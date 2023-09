Onorificenze pontificie assegnate a cinque messinesi nella chiesa di Santa Caterina

Importanti onorificenze pontificie sono state conferite a cinque operatori pastorali della comunità di Santa Caterina. Si tratta della Croce “Pro Ecclesia et Pontifice” – della quale sono state insignite Teresa Schirò e Rita Simeone Caselli – e del titolo di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Silvestro Papa – conferito a Mino Affinita, Alberto Sturniolo e Luigi Cianci. Un segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di questi fedeli che, come ha detto mons. Giò Tavilla, «egli anni hanno servito Cristo e la Chiesa attraverso il servizio generoso e discreto alla parrocchia, soprattutto in ordine alla carità». Ed è stato il parroco di S. Caterina a proporre le onorificenze all’arcivescovo Giovanni Accolla che, dopo averle accolte, le ha sottoposte alla nunziatura apostolica della Santa Sede. La cerimonia è stata un momento particolarmente emozionante per gli insigniti che hanno rinnovato il segno di appartenenza alla comunità e il proprio impegno pastorale. «Un riconoscimento – hanno dichiarato – il cui valore è legato alla condivisione delle attività che ogni giorno svolgiamo per far sì che questa parrocchia, sotto la guida di mons. Tavilla, si confermi Chiesa dalle porte aperte. Ci sentiamo anche noi parte di quel tesoro in vasi di creta indispensabile, come lo stesso arcivescovo ha indicato in occasione della visita pastorale, per accrescere la capacità di vedere con il cuore, condividere, dialogare, camminare insieme». La Croce “Pro Ecclesia et Pontifice” è stata istituita da Papa Leone XIII il 17 luglio 1888, allo scopo di dar vita ad una distinzione d’onore in occasione del suo giubileo sacerdotale e, come il riconoscimento di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Silvestro Papa, viene conferita sia ai laici (uomini e donne) che agli ecclesiastici.