Rievocazioni storiche, nella “mappa” nazionale rientra anche Messina con lo “Spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria”

Messina, con “lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”, che rientra nell’elenco degli eventi rievocativi delle regioni Basilicata, Calabria e Sicilia presentato dalla Dott.ssa Bianka Myftary che per due anni di seguito è stata in riva allo Stretto per documentare le fasi dell’evento, rientra a pieno titolo tra le città che vanta una delle rievocazioni più spettacolari del sud Italia per la componente legata al mare e per lo straordinario coinvolgimento di unità navali istituzionali, di Enti e Associazioni, con numerosi patrocini morali che accreditano la manifestazione.