Messina, tutto pronto per la Notte Bianca organizzata al villaggio Santo

Musica, sport, degustazioni, impegno civico: è quasi tutto pronto per la Notte Bianca organizzata dalla parrocchia Santa Maria della Consolazione al villaggio Santo con la Protezione civile, che si svolgerà sabato prossimo a partire dalle 21 nello spazio accanto all’Istituto d’istruzione superiore “Minutoli”; l’iniziativa, che s’inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in cielo, vuol essere occasione per far conoscere meglio alla cittadinanza l’impegno delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. Sarà una serata di festa dunque, con gli artisti Natale Munaò e Rita Bombaci, gli atleti di Seido kenpo ryu dell’accademia Dojo e la sfilata di abiti della stilista Elvira Popolo, ma anche di sensibilizzazione sul ruolo del volontariato nelle diverse situazioni di emergenza.

Nel corso dell’evento, oltre ad alcune dimostrazioni pratiche, saranno esposti i mezzi di Protezione civile già in uso e la presentazione in anteprima dell’ultimo arrivato, assegnato dal Dipartimento regionale di Protezione civile per l’impegno associativo. Il 23, vigilia della solennità dell’Assunta patrona del Santo e memoria liturgica di San Pio, è anche la festa dei volontari di Protezione Civile: la Notte Bianca sarà preceduta alle 18 dalla messa solenne, con la partecipazione dell’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e delle realtà associative del settore.



Carità è spirito di solidarietà sono i valori che legano devozione e impegno sociale: lo ha ricordato il parroco don Enzo Maestri, volontario e assistente spirituale del Nucleo diocesano di Protezione civile, nata a Messina in seno alla Caritas diocesana nel 1999 e presieduta da Luciano Venuto. Nell’ambito dei festeggiamenti, oltre alla novena sono stati previsti due momenti formativi con i volontari sul tema “Sotto lo sguardo di Maria, attenti alle buone pratiche di Protezione civile”: giovedì 21 nell’aula magna dell’Istituto Minutoli - riservato a studentesse, studenti, docenti e personale scolastico - e venerdì 22 settembre alle 19, in chiesa, aperto alla cittadinanza.

“E’ fondamentale rilanciare il ruolo del volontariato orientandolo sempre più verso un’azione attenta, efficace, formata e aperta”, ha dichiarato Venuto che ha ricordato gli sforzi compiuti nei mesi estivi per far fronte agli incendi che hanno devastato diverse zone della città. Domenica 24, giorno della festa, alle 10,30 la messa solenne presieduta dal vice rettore del seminario arcivescovile don Samuele Le Donne, con l’offerta del cero votivo da parte dei commercianti; alle 18 la processione del simulacro della Beata Vergine Maria per le vie del villaggio.