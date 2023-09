Alzheimer, a Messina l'associazione Ariad si rimette in….marcia! Ecco le iniziative in cantiere

L’Associazione per il Supporto e la Ricerca sull’Alzheimer e le Demenze, ARiAD-Onlus , al termine della pausa estiva, si rimette in….marcia! Inizierà fra qualche giorno un programma di attività collegate al progetto ” Maratona Alzheimer in 100 piazze “ che sarà realizzato sull’intero territorio nazionale dal 14 al 24 settembre 2023. Si tratta di un progetto di caratura nazionale che nelle passate edizioni ha riscosso notevole successo.

In particolare, è in programma :

-15 set.’23, il venerdì letterario presso la Feltrinelli point;

-21 set.’23, Giornata Mondiale Alzheimer, gazebo dell’ARIAD in Piazza Cairoli;

-23 set.’23, “Natural….Mente Insieme ” presso la Fattoria Urbana Villare’,Minissale;

-27 set.’23, opera-terapia, La Norma di V.Bellini.

Queste attività, dal carattere informativo, culturale e di socializzazione, nascono dall’esigenza di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative alle demenze ed all’Alzheimer, in particolare sui diritti, le cure e la ricerca e di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.

L’impegno dei soci e dei volontari scaturisce anche dall’esigenza d’infondere un messaggio di vicinanza sempre più forte a tutte le persone che vivono le difficoltà legate a questa particolare malattia.

Anche per queste attività l’ARIAD godrà della stretta collaborazione del Centro Territoriale di Psicogeriatria con il quale ormai da anni si sono stretti ed intensificati rapporti prettamente operativi. Numerose le attività svolte ed i successi conseguiti.

L’ARIAD-Onlus è l’ unica associazione di volontariato su Messina che da circa quattordici anni si interessa dei malati d’Alzheimer. Agisce sul territorio messinese con finalità di solidarietà sociale rivolte principalmente alle persone affette da questa particolare malattia ed ai loro familiari.

Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’ARIAD all’indirizzo e-mail [email protected]