Mons. Accolla agli studenti messinesi: "La Chiesa punta su di voi, camminiamo insieme"

“Cari ragazzi e ragazze, cari docenti, desidero rivolgermi a voi nei giorni in cui si avvicina l’inizio dell’anno scolastico. È ormai prossimo il suono della campana che segna l’inizio di un nuovo viaggio: c’è chi varcherà le porte della scuola per la prima volta, chi proseguirà un cammino avviato con impegno e sacrificio, chi completerà un iter che richiede di compiere le scelte importanti per essere gli uomini e le donne per il futuro del nostro paese. Nel percorrere questo nuovo viaggio avrete accanto l’affetto delle vostre famiglie, il cuore dei vostri docenti, lo sguardo amorevole della Chiesa che su voi scommette per costruire un presente migliore e un futuro radioso”. Comincia così il messaggio che l’arcivescovo Giovanni Accolla ha voluto rivolgere alla comunità scolastica cittadina.

Con parole e cuore di padre, il pastore manifesta ancora una volta l’attenzione della Chiesa locale verso i giovani, scommettendo sul loro impegno che edifica presente e futuro. “Lo scorso maggio - prosegue Accolla - ho avuto la gioia di incontrare tanti di voi durante un convegno organizzato dalla nostra arcidiocesi. Ripenso con affetto a quel giorno, ci siamo incontrati e ascoltati, ci siamo confrontati con stile familiare, ravate tanti! Desidererei che questo nostro dialogo continuasse, particolarmente in nei prossimi due anni che mi vedranno impegnato nella Visita Pastorale che domenica 17 settembre inizierò e mi condurrà a condividere la quotidianità di questo nostro territorio, perché anch’io possa camminare accanto a voi, parlandovi del Dio fatto uomo, Cristo Gesù, e delle grandi opere che con voi vuole realizzare. Metto questo progetto nel cuore dei vostri dirigenti scolastici, ai quali auguro saggezza e lungimiranza. Ai docenti auguro di sapervi affascinare con la cultura e con la testimonianza della loro vita. E a voi, cari alunni e studenti, auguro di valorizzare questo tempo di formazione camminando insieme, costruendo le amicizie che vi accompagneranno tutta la vita, acquisendo un sapere che conduca alla Verità per costruire una società migliore. Vi penso con paterno affetto e vi benedico di cuore”.

Domenica prossima alle 18 in Cattedrale, mons. Accolla presiederà la messa di apertura della Visita Pastorale, che coinvolgerà le realtà ecclesiali e sarà occasione di incontro con tutte le istituzioni presenti sul territorio, tra le quali le scuole.