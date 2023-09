Arcidiocesi di Messina, 4 avvicendamenti: mons. Gulletta nuovo parroco a S. Nicolò

Nuovi avvicendamenti fra i parroci dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela: le nomine sono state rese note oggi dall’arcivescovo Giovanni Accolla. Si tratta dei sacerdoti Luciano Zampetti, Letterio Gulletta, Alessandro De Gregorio e Letterio Maiorana.

Padre Zampetti è il nuovo parroco rettore della comunità “S. Maria dell’Arco”/santuario diocesano San Francesco di Paola e rettore della chiesa S. Maria di Portosalvo sul viale della Libertà. Classe 1978 originario di Leni Salina, è stato ordinato sacerdote nel 2006; ad oggi è stato alla guida delle comunità parrocchiali “S. Maria Annunziata e Assunta” di Forza d’Agro e “S. Maria delle Grazie” di Sant’Alessio Siculo e rettore delle chiese ex-conventuali “SS. Trinità” e “S. Francesco d’Assisi” a Forza d’Agrò. Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico metropolitano, a lui mons. Accolla ha assegnato anche l’incarico di direttore dell’Ufficio amministrativo, precedentemente retto da don Antonino Alfieri.

Don Zampetti raccoglie, dopo nove anni, il testimone di mons. Gulletta, nuovo parroco della chiesa S. Nicolò all’arcivescovado sul viale San Martino. Classe 1958 originario del villaggio Santa Lucia sopra Contesse a Messina, don Lillo come tutti lo conoscono, è stato ordinato sacerdote nel 1983; il compianto arcivescovo Giovanni Marra lo volle al suo fianco come segretario generale ed è stato anche parroco della Cattedrale e ideatore e direttore artistico della rassegna “Fede Arte e Musica”. Mons. Gulletta succede a padre Salvatore Trifirò, che ha guidato San Nicolò per quasi 20 anni, dal 2003 ad oggi.

Alla guida delle comunità di Forza d’Agrò e Sant’Alessio arriva dunque padre Lillo Maiorana, ad oggi parroco a Lipari delle chiese di S. Cristoforo, SS. Nome di Maria, San Gaetano e Maria SS. del Rosario (rispettivamente nelle frazioni di Canneto, Pirrera, Acquacalda e Lami). Classe 1985 originario di Tremestieri, padre Maiorana è stato ordinato sacerdote nel 2012 ed è canonico onorario del Capitolo Protometropolitano della Basilica Cattedrale.

A raccogliere il testimone di padre Maiorana è il suo compagno di ordinazione don Alessandro De Gregorio, classe 1986 originario del rione Gazzi a Messina, che lascia le parrocchie Sacra Famiglia a Santa Teresa di Riva e San Vito Martire nella frazione di Misserio; don Alex, come tutti lo conoscono, è assistente ecclesiastico diocesano e regionale della Fuci (Federazione universitaria cattolici italiani). Al suo posto arriva padre Aphrodis Kaberuka, che ha guidato le parrocchie dei Santi Angeli Custodi e San Giuseppe a Fondachelli Santa Maria della Provvidenza a Fantina, adesso guidate dal confratello Anthony Emeka Udechucwu.

Mons. Accolla ha nominato un nuovo delegato arcivescovile per la Pastorale universitaria: si tratta di don Antonino Gugliandolo, parroco delle comunità di San Pietro Apostolo e San Giuseppe a Mili San Pietro e Tipoldo. 30 anni, originario di Bordonaro, è stato ordinato nel 2018 è ha già ricoperto l’incarino di assistente pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nella sede di Roma, il più grande ateneo d’Europa. Le altre nomine riguardano don Giuseppe Turrisi, vicario foraneo del vicariato di Barcellona, padre Carmelo Mazzei, amministratore parrocchiale della comunità San Biagio e Santa Maria delle Grazie a Terme Vigliatore, e i religiosi dell’Ordine dei Frati minori Antonino Gulisano e Antonino Bono, rispettivamente amministratore parrocchiale e vicario parrocchiale della comunità San Francesco di Paola di Barcellona.