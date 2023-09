Souvenir mafiosi e antichi retaggi, la denuncia social di Mario Incudine: "Si vieti questa vergogna!"

Un Mario Incudine "indignato" quello che denuncia, attraverso un post pubblicato sui propri social, l'esportazione nel mondo di un "modello" di cui "noi siciliani tutti dovremmo vergognarci". Un modello prodotto in anni di retaggi, di contro cultura, dannoso quanto obsoleto, che commercia l'immagine tradita di un'Isola che tenta d'affrancarsi.

L'appello a tutti quanti, società civile e istituzioni ("Chiedo al Sindaco Basile di fermare questo schifo", aggiunge Incudine nel suo sfogo).

"Guardate questo, come souvenir della Sicilia magliette e taglieri con l'immagine de Il Padrino, 'u mafiusu e a mafiusa' e la novità: il guanto da cucina con la scritta 'sexy mafiosi'. Io come siciliano mi vergogno di tutto questo, indignatevi pure voi. Non è possibile... Che schifo!".