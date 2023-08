Messina, tutti in fila per vedere il campanile: il Duomo diventa magico di notte

Godersi il campanile in versione "night" con la spettacolare veduta a 360 gradi della città, si conferma un'esperienza suggestiva da fare almeno una volta. Ma sono in tanti che rimanendone ammaliati, vogliono risalirci a distanza di pochi giorni, affrontando la fatica dei 249 gradini che portano in cima.

Hanno avuto successo le due date estive, domenica 13 e sabato 19 agosto, del campanile in the night, inserite nel ricco cartellone di eventi "Armonie dello Spirito. Laudato sì Estate 2023", realizzato dall'Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela. Una opportunità apprezzata dai turisti italiani e stranieri, che piace sicuramente ai vacanzieri tornati a Messina per le ferie e alle famiglie messinesi che vogliono provare l'emozione della scalata e la vista del panorama mozzafiato con effetto notturno. Trovarsi vicino al grande orologio astronomico, considerato per i suoi meccanismi tra i più complessi al mondo, con la possibilità di ammirarlo in primo piano, genera curiosità sopratutto nei visitatori più piccoli che vivono l'esperienza festosamente.

«Dopo il successo di ferragosto - afferma Gioacchino Gazzara, presidente della società cooperativa MessinArte che gestisce il campanile e il museo del Duomo - con la prima apertura in occasione dei novant'anni dell'orologio, abbiamo replicato anche sabato sera registrando una buona affluenza. Fino alla mezzanotte ci sono stati tanti visitatori, giovani, famiglie con bambini, vacanzieri arrivati da Taormina o in viaggio a Messina. Tutti sono rimasti entusiasti dell'esperienza fatta, qualcuno ha voluto ripeterla a distanza di una settimana manifestando apprezzamento».

La visita notturna del campanile e del Museo del tesoro annesso alla Cattedrale, dove si svolgono i concerti serali dell'Arcidiocesi, è un progetto iniziato quindici anni fa che nel tempo si è perfezionato, per rispondere alla domanda turistica notevolmente cresciuta con il crocierismo.

