Valeria in arte Venere, influencer internazionale che viene da Olivieri

Viene da Olivieri una delle più apprezzate influencer nel settore internazionale del beauty, che a soli 26 anni vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti brand mondiali. Con 100k followers su TikTok la content creator e make-up artist Valeria Pirri in arte Venere, classe 1997, fornisce nei suoi video i preziosi consigli di trucco, skincare e hair care, con autoironia, classe e un dialogare spontaneo e accattivante, associate ad una profonda competenza. Una materia che la appassiona da sempre e che, come tutte le grandi passioni, inizia e si sviluppa nel suo paese, durante l’adolescenza.

«Da piccola vedevo mia madre e le sue amiche truccarsi e da lì ho cominciato a nutrire la convinzione che i prodotti di bellezza riuscissero a trasformare e migliorare il viso di una persona. A 14 anni già mi chiamavano per realizzare trucchi in occasione di cerimonie ed eventi. Ho capito allora che questa sarebbe stata la mia strada». Da lì il trasferimento a Milano, con la formazione presso l’Accademia Europea BCM, e l’inizio della fortunata avventura sui social, avviata durante il primo lockdown, che ha aperto la strada a collaborazioni prestigiose, con brand internazionali del calibro di Yves Saint Laurent, Collistar, Sephora e molti altri: «Quando hanno cominciato a contattarmi alcuni brand famosi da cui compravo i make-up non capivo cosa fossero le collaborazioni. La prima volta mi è arrivato una box di Charlotte Tilbury, uno dei brand luxury più famosi, e piansi perché non pensavo stesse accadendo proprio a me. Da lì mi hanno cercata Kiko Milano, Sephora e altri».

