Messina: dimentica il resto al bar, il cameriere la insegue e le riconsegna 20 euro

Non tutti i clienti che per distrazione o fretta dimenticano il resto alla cassa, poi, hanno la fortuna di ritrovarlo. Ciò che può sembrare raro, ieri è accaduto invece a una frequentatrice del lido Piedimonte 1.0 della via Lungomare a Rodia. La signora dopo avere consumato una granita al tavolo e pagandola con una banconota, si è diretta subito verso l'uscita dimenticando il resto, una ventina di euro circa. La cliente nel frattempo si era già allontanata, quando il dipendente Davide Todaro nel notare che non aveva preso i soldi, ha iniziato a chiamarla a voce alta, rincorrendola, per consegnarle la somma restante tra lo stupore della stessa donna che nulla aveva sospettato. " Sono orgoglioso di Davide - ha commentato il titolare del locale Enzo Piedimonte - perché l'onestà non ha prezzo ma soprattutto è una virtù che non tutti possiedono. In quel momento non c'erano altre persone dentro il bar, quindi senza la necessità di tanta astuzia, sarebbe stato facile approfittare della situazione, trattandosi pure di una cifra irrisoria. Questo ha reso ancora più nobile il gesto del mio dipendente e sono fiero di lui".

